Neue Liebe für Opern-Diva Anna Netrebko - Miguel lässt sie wieder strahlen!

Anna Netrebko ist nicht nur auf der Bühne ein Überflieger – auch privat gibt es Grund zur Freude: Ihr Manager Miguel Esteban hat das Herz der Opern-Diva erobert.

Nicht nur auf der Opernbühne zieht Anna Netrebko alle Blicke auf sich – auch abseits des Rampenlichts interessieren sich die Fans für das, was die Sopranistin bewegt. Besonders ihr Liebesleben sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Nun gibt es tatsächlich erfreuliche Neuigkeiten.

Mehr lesen:

Im Juli reiste Netrebko im Privatjet nach Südfrankreich, begleitet von dem Mann, der inzwischen ihr Herz erobert hat: ihrem langjährigen Manager Miguel Esteban. In einem kurzen Video zeigte die Sängerin das Innere des luxuriösen Jets: helle Ledercouches, weiche Decken und ein elegantes Interieur – eher ein Salon als eine Flugzeugkabine. Netrebko wirkte entspannt, plauderte und lächelte gemeinsam mit Esteban in die Kamera, während die Welt unter den Wolken vorbeizog.





Esteban begleitet Netrebko regelmäßig zu internationalen Engagements, organisiert ihre Auftritte und sorgt dafür, dass rund um die Diva alles reibungslos läuft – auf der Bühne wie im Hintergrund. Aus der beruflichen Verbindung ist offensichtlich mehr geworden, was sich nun durch Estebans private Instagram-Posts zeigt.

Anna Netrebko postet weniger vertraute gemeinsame Bilder. Auf Miguels Instagram-Profil sieht man wesentlich mehr. © Instagram

Private Postings: "Ich liebe dich"

Auf seinem privaten Instagram-Profil gewährt Esteban Einblicke in sehr vertraute Momente: Netrebko liegt entspannt mit dem Kopf in seinem Schoß auf dem Sofa, auf einem anderen Bild genießen sie gemeinsam ihren Urlaub. Der Manager kommentiert die Fotos immer wieder mit liebevollen Worten und schreibt unter gemeinsame Posts auch „Ich liebe dich“. Auch die Fans gratulieren: "Ihr seid so ein schönes Paar" und "Möget ihr glücklich sein", lauten zwei der zahlreichen Kommentare. Netrebko selbst zeigt sich noch zurückhaltend.

Erst im Juni 2024 ließ sich Netrebko von Yusif Eyvazov scheiden. Die beiden waren zehn Jahre lang ein Paar und pflegen bis heute eine freundschaftliche Beziehung.