Schummelzettel auf der Bühne? Opern-Diva Anna Netrebko verrät ihre Tricks

Die Opern-Diva postete auf Instagram, dass sie sich seit einer Woche auf eine neue Rolle vorbereitet. Dabei enthüllt sie, dass sie ihren gesamten Arm mit Notizen vollgeschrieben hat.

Opernstar Anna Netrebko gibt auf Instagram Einblicke in ihre neuesten Projekte. Die Sopranistin, die in Wien lebt, verriet, dass sie sich seit einer Woche intensiv auf eine neue Rolle vorbereitet. Dabei hat sie offenbar jede Menge Merkhilfen direkt auf ihren Arm geschrieben, um sich optimal auf den Auftritt vorzubereiten.

Netrebko schlüpft in die weibliche Hauptrolle der Amelia in Giuseppe Verdis Oper „Un ballo in maschera“, einer dreiteiligen Oper, die derzeit am Teatro San Carlo geprobt wird. Die Fans der Wahl-Wienerin zeigen sich begeistert von den Einblicken hinter die Kulissen und fiebern dem Premierenstart entgegen.





Liebe zu Manager

Auch das Privatleben der Opern-Diva sorgt für Gesprächsstoff. Auf Instagram ist Netrebko kürzlich gemeinsam mit ihrem Manager Miguel zu sehen – verliebte Schnappschüsse, die auf eine Beziehung hinweisen könnten. Eine offizielle Bestätigung gibt es bisher nicht, doch die Bilder scheinen für sich zu sprechen. Immer wieder kommentierten beide außerdem die Fotos mit den Worten "Ich liebe dich".

Die Kombination aus künstlerischem Engagement und persönlichen Momenten zeigt einmal mehr, warum Anna Netrebko zu den bekanntesten Opernstars der Gegenwart zählt.