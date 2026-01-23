Erstmals Patientenbriefe mit KI erstellt

Für Patienten werden leichter verständliche Befunde ausgegeben.

St. Johann. Bis zu 100 Entlassungsbriefe täglich fallen im stationären Bereich, in der Wintersaison auf der Ambulanz bis zu 500 im Bezirkskrankenhaus St. Johann in Tirol an.

Diese sollen künftig mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz erstellt werden – laut Geschäftsführung als erstes Krankenhaus in Österreich.

Es soll zwei unterschiedliche Versionen von Entlassungsbriefen geben: eine Fassung für weiterbehandelnde Ärzte sowie eine leicht verständliche für Patienten. Mit KI-Hilfe sollen sie auch in Fremdsprachen erstellt werden– davon profitieren die vielen Touristen im Bezirk Kitzbühel.

Durch den KI-Einsatz erhofft man sich kürzere Wartezeiten für die Patienten und weniger bürokratischen Aufwand für das Personal.