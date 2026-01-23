Süßeste Event des Jahres: SchokoladeFest lockt mit 70 Ausstellern

Bis Sonntag wird die Marx Halle zum Hotspot für alle Schokoladenliebhaber. Mehr als 70 Aussteller laden zu einer genussvollen Entdeckungsreise durch die internationale Welt der Schokolade ein.

Vom 23. bis 25. Jänner verwandelt sich die Marx Halle in eine riesige Genusswelt. Mehr als 70 Aussteller aus ganz Europa präsentieren auf 10.000 Quadratmetern Schokoladenspezialitäten, die Besucher direkt vor Ort verkosten können. Wer das Festival betritt, erhält eine Tasche mit Vorteils-Coupons und taucht ein in eine Welt voller Kakao, Pralinen und kreativer Ideen.

© Lepsifoto

Schokolade mit Herz

Gleich am Eingang wartet ein echter Blickfang. Ein 300 Kilogramm schweres Biskuit-Schokoladenkunstwerk wird stückweise verkauft. Der Erlös kommt der Initiative Dancer Against Cancer zugute. Beim Verkauf helfen bekannte Gesichter wie Andy Lee Lang, Daniela Krammer und Yvonne Rueff.

Auch für alle, die auf das große Los hoffen, hält das Festival eine besondere Überraschung bereit. Wer eine Wasserflasche kauft und den dazugehörigen Coupon ausfüllt, nimmt an der Verlosung eines neuen VW Polo teil.

Internationale Schokospezialitäten

Im Zentrum des Festivals steht die Vielfalt des Handwerks. Der slowenische Hersteller Kadzama präsentiert erstmals einen eigenen Bereich, in dem die Herstellung von Schokolade von der Bohne bis zur Tafel live gezeigt wird. Michael Salge von Aherz erklärt dabei jeden Schritt vom Rösten bis zum Conchieren.

© Lepsifoto

Auch die Geschichte kommt nicht zu kurz. Elisabeth Monamy zeigt ein Kakaorezept aus dem 16. Jahrhundert und nimmt das Publikum mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Der Wiener Chocolatier Michael Reimer, bekannt als Schokomichi, und Pâtissier Georg Kocmann demonstrieren die hohe Kunst des traditionellen Handwerks. Neue Perspektiven auf pflanzliche Schokoladen zeigt Melanie Kröpfl. Brigitta Schickmaier, vielfach ausgezeichnete Konditormeisterin, gibt Einblick in die Präzision moderner Backkunst.

Mitmachen, genießen und entspannen

Neben Show und Präsentation laden viele Workshops zum Mitmachen ein. Besucher gestalten eigene Schwedenbomben und entdecken ihre kreative Seite. Frühaufsteher erleben an Samstag und Sonntag von 9 bis 10 Uhr eine besondere Yoga-Kakaozeremonie, für die es nur begrenzte Plätze gibt.

Auch Familien kommen voll auf ihre Kosten. Ein kostenloses Kinderprogramm mit Hüpfburg, Malstation und Schokoaktionen sorgt für leuchtende Augen.