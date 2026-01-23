Skandal: Tennis-Ass provoziert Fans mit Twerk-Tanz und Küssen

Beim Tennis-Match zwischen Yulia Putintseva und Zeynep Sönmez bei den Australian Open ging es heiß her, während und nach dem Match. Nachdem die Kasachin von den Fans ihrer türkischen Kontrahentin ausgepfiffen wurde, antwortete sie mit einer spektakulären Provokation.

Sönmez erreichte als erste Türkin überhaupt die dritte Runde des Happy Slam und traf dort auf Putintseva. Die beiden lieferten sich einen ordentlichen Kampf, nach der Satz-Führung der Kasachin konnte Sönmez ausgleichen, verlor dann aber im dritten Satz schlussendlich 6:3, 6:7(3:7), 6:3.

Ihre Fans gaben auf den Rängen lautstark alles, sehr zum Missfallen von Putintseva. Auf die konstanten Buh-Rufe antwortete sie nach ihrem Matchball mit Küssen in Richtung der türkischen Fans.

Putintseva streckt Fans den Hintern entgegen

Nachdem sie zu ihren Fans jubeln gegangen ist, kam die 31-Jährige aber nochmal vor die Tribüne der türkischen Anhänger und fing an zu tanzen. Mit einem breiten Grinsen im Gesicht tanzte und twerkte Putintseva, um den Fans Kontra zu geben.

Im On-Court-Interview wirkte sie dann aber sogar ganz glücklich mit dem lauten Publikum: "Das war eine unglaubliche Atmosphäre. Sie sind sehr leidenschaftlich. Das ist gut zu sehen, denn ich liebe diese Art von Herausforderung."

"In entscheidenden Momenten respektlos"

In der Pressekonferenz betonte sie dann aber auch, dass es manchmal etwas zu weit ging: "Heute gab es meiner Meinung nach aber wirklich viele respektlose Momente, als die Fans zwischen meinem ersten und zweiten Aufschlag geschrien haben. Sie waren in den entscheidenden Momenten respektlos. Jedes Mal, wenn ich geschlagen habe, haben sie angefangen zu schreien. Wenn sie [Sönmez; Anm.] einen tollen Ball gespielt hat, haben sie sogar noch während des Ballwechsels gejubelt. Als der Ball dann auf meiner Seite war, haben sie gebrüllt, was ehrlich gesagt extrem abgelenkt hat - besonders bei dieser Hitze und unter diesen Bedingungen."

Dadurch wurde sie aber nur angestachelt: "Ich dachte mir: 'Okay, jetzt werde ich nicht verlieren.' Ich war bereit, alles zu geben und bereit, bis zum Tod zu kämpfen." Immerhin war ihr Twerk eine bessere Reaktion, als es Putintseva letztes Jahr geliefert hätte: "Letztes Jahr hätte Yulia ihnen wahrscheinlich irgendwann etwas nachgeworfen."