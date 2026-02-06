So wird unser Super-Goldwochenende

Am ersten Olympia-Wochenende geht es richtig zur Sache. Neben dem Abfahrts-Highlight am Samstag (11.30 Uhr, ORF1 live) mit Geheimfavorit Vincent Kriechmayr haben wir gleich mehrere Chancen auf Gold.

Sport-Fans sollten sich Samstag und Sonntag wirklich nichts vornehmen. Es geht nämlich Schlag auf Schlag, ORF1 ist bei allen Entscheidungen live dabei.

Samstag, 11.30 Uhr: Vincent Kriechmayr in der Herren-Abfahrt

Um 11.30 Uhr liefert uns ORF-Starregisseur Michel Kögler den Abfahrts-Hit mit über 60 Kameras als TV-Show des Jahres ins Wohnzimmer. Obwohl die Italiener um Kitzbühel-Sieger Giovanni Franzoni und Dominik Paris bzw. die Schweizer mit Marco Odermatt und Franjo Von Allmen als heiße Goldkandidaten gehandelt werden, zählt Vincent Kriechmayr zu den Geheimfavoriten. Der Doppel-Weltmeister von Cortina 2021 war 2020 im Weltcup auf der brutalen Stelvio Abfahrts-Zweiter, ehe er 2022 dort gewann. Im Super-G stand er in Bormio vier Mal am Podest (3x Zweiter, 1x Dritter). Außenseiterchancen auf Medaillen haben Stefan Babinsky, Daniel Hemetsberger und Raphael Haaser.

Samstag, 13 Uhr: Teresa Stadlober im Langlauf-Skiathlon

Hinter dem ersten Olympia-Auftritt von Medaillenkandidatin Teresa Stadlober im Skiathlon (10 km klassisch + 10 km Skating) steht ein Fragezeichen: Die Bronzemedaillengewinnerin von Peking 2022 laborierte zuletzt an einer Verkühlung. Papa und ÖSV-Langlaufchef Alois Stadlober ist zuversichtlich: "Bis vor einer Woche hat sie super trainiert und super Werte gehabt."

Samstag, 18.45 Uhr: Lisa Eder im Normalschanzen-Springen

Nach dem Kreuzbandriss von Eva Pinkelnig und den Rücktritten von Jacqueline Seifriedsberger und Sara Marita Kramer mauserte sich Lisa Eder (24) zur konstanten Podest-Springerin. In Japan gelang ihr vor zwei Wochen der erste Weltcupsieg - auf einer Normalschanze. Gold-Favoritin ist Seriensiegerin Nika Prevc aus Slowenien.

Sonntag, 11.30 Uhr: Conny Hütter & Nina Ortlieb in der Abfahrt

Das zweite große Highlight ist die Damen-Abfahrt: Auch wenn die ganze Welt auf die verletzte US-Dramaqueen Lindsey Vonn blickt und die Mitfavoritinnen mit Sofia Goggia und Federica Brignone aus dem Veranstalterland Italien kommen: Mit Val-d'Isère-Siegerin Conny Hütter und der WM-2023-Silbermedaillengewinnerin Nina Ortlieb haben wir zwei heiße Eisen im Feuer.

Sonntag, 13 Uhr: Zwei Gold-Chancen im Parallel-RTL

Neben Fahnenträger und Titelverteidiger Benjamin Karl hat die Weltcup-Führende Sabine Payer Gold-Chancen.

Sonntag, 17 Uhr: Ein Jodler auf unsere Rodler!

Der Weltcup-Zweite Jonas Müller, Peking-2022-Silbermedaillengewinner Wolfgang Kindl und Nico Gleirscher sind allesamt für Medaillen gut.

Fazit: Bei sieben Bewerben mit rot-weiß-roten Medaillenchancen könnte uns ein historisches Gold-Wochenende erwarten!