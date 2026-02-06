Alles zu oe24VIP
Winterspiele
Olympia Medaillen 2026
© Getty

Olympia-Check 2026!

Wir holen 5x Gold! Sports Illustrated sieht Österreich im Medaillenrausch!

06.02.26, 16:17
Wenige Stunden vor der Olympia-Eröffnung in Mailand und Cortina veröffentlichte das renommierte US-Magazin Sports Illustrated seine traditionellen Vorhersagen aller 116 Olympia-Entscheidungen. Mit Top-Aussichten für Österreich: Demnach bringen wir es auf 21 Medaillen, fünf davon in Gold. 

Wie in den vergangenen Jahren hat Sports Illustrated alle Podestplätze der Winterspiele von 6. bis 22. Februar in Mailand und Cortina prognostiziert. Die Experten rechnen dabei mit insgesamt 21 Medaillen für Österreich: 5x Gold, 7x Silber und 9x Bronze. Besonders im Eiskanal und auf den Sprungschanzen wird dem Team Austria eine dominante Rolle zugeschrieben.

Fünf Gold-Garanten im Fokus

Ganz oben auf dem Treppchen sieht das US-Magazin unter anderem die im Weltcup dominierende Julia Scheib im Riesentorlauf. Im Rodeln soll es laut den Experten mehrfach "klingeln": Jonas Müller im Einsitzer sowie das Duo Selina Egle und Lara Kipp im Doppelsitzer werden als Olympiasieger gehandelt. Komplettiert wird die goldene Liste durch Johannes Lamparter in der Nordischen Kombination und unser Herren-Team im Skispringen.

GOLD (5x)

  • Julia Scheib – Ski Alpin, Riesenslalom der Frauen
  • Jonas Müller – Rodeln, Einsitzer der Männer
  • Selina Egle & Lara Kipp – Rodeln, Doppelsitzer der Frauen
  • Johannes Lamparter – Nordische Kombination, Einzel der Männer
  • Österreich (Herren) – Skispringen, Super-Team

SILBER (7)

  • Stefan Brennsteiner – Ski Alpin, Riesenslalom der Männer
  • Österreich – Ski Alpin, Team-Kombination der Männer
  • Teresa Stadlober – Skilanglauf, 10 km Intervallstart (Freistil) der Frauen
  • Thomas Steu & Wolfgang Kindl – Rodeln, Doppelsitzer der Männer
  • Österreich – Nordische Kombination, Teamsprint
  • Lisa Eder – Skispringen, Normalschanze der Frauen
  • Benjamin Karl – Snowboard, Parallel-Riesenslalom der Männer

BRONZE (9)

  • Vincent Kriechmayr – Ski Alpin, Super-G der Männer
  • Marco Schwarz – Ski Alpin, Riesenslalom der Männer
  • Juri Gatt & Riccardo Schöpf – Rodeln, Doppelsitzer der Männer
  • Lisa Schulte – Rodeln, Einsitzer der Frauen
  • Österreich – Rodeln, Team-Staffel
  • Stefan Rettenegger – Nordische Kombination, Einzel der Männer
  • Janine Flock – Skeleton der Frauen
  • Daniel Tschofenig – Skispringen, Großschanze der Männer
  • Österreich – Skispringen, Mixed Team

3 Medaillen mehr als in Peking 2022 - Turin-Rekord hält

Neben den fünf Gold-Tipps prognostiziert Sports Illustrated weitere 16 Podestplätze.

Mit 21 Medaillen würde unser Olympia-Team die zweitbeste Bilanz in der Geschichte schaffen. Mehr Medaillen gab's nur in Turin 2006 mit 23 (9x Gold, je 7x Silber und Bronze). 

In der Medaillenspiegel-Bilanz waren die bislang letzten Spiele in Peking 2022 unsere zweit-erfolgreichsten (je 7x Gold und Silber, 4x Bronze), allerdings gab's vor vier Jahren "nur" 18 Medaillen für Rot-Weiß-Rot. Mit 6x Gold, 7x Silber und 8x Bronze (insg. 21 Medaillen) waren die Spiele in Albertville 1992 unsere dritt-erfolgreichsten.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

