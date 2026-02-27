Alles zu oe24VIP
Zamzamzam eröffnet am 23. März statt Essig's am Froschberg

27.02.26, 12:48
Ein Schnitzel wird ebenso auf der Karte stehen wie Trüffelgerichte. 

Linz. Thomas Huber übernimmt zusätzlich zu seiner Huberei nahe des Linzer Hauptplatzes das Lokal von Georg Essig am Froschberg unter dem Namen "Zamzamzam". "Ehrliches Handwerk am Teller und eine gute Zeit zusammen. Am 23. März ab 11 Uhr kommen wir endlich zam", kündigt Huber auf Instagram das Eröffnungsdatum an. Zamzamzam werde mehr als nur ein Restaurant, sondern ein Ort, wo Menschen und Geschmäcker zusammenkommen.

"Gelernt und geprägt hat mich meine Zeit im Essig's, im Restaurant Obauer in Werfen sowie bei Lisl Bacher-Wagnerin Mautern. Mein erstes eigenes Restaurant war das Nepomuk in St. Florian", sagt Huber. Er führte sieben Jahre lang das Nepomuk und wurde von Gault Millau mit zwei Hauben bewertet. Sein neues Lokal mit gehobener Wirtshausküche mit regionalen Zutaten wird wochentags mittags und ab 17.30 Uhr öffnen. Es werden auch Kochkurse und Caterings angeboten. 

Reservierungen werden unter Tel.: 0732/770193 entgegen genommen.

