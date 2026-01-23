Alles zu oe24VIP
Simone Lugner und Rosi Schipflinger. 
© Uwe Brandl

Hahnenkamm 2026

Simone Lugner: Kitzbühel-Party auf Rosi's Sonnbergstuben – mit IHM

23.01.26, 10:08 | Aktualisiert: 23.01.26, 13:00
Am Samstag wird die Witwe des Baumeisters in die Gamsstadt reisen, um Teil des Party-Wochenendes zu sein. Ihr Dauer-Begleiter ist auch wieder dabei. 

Das 86. Hahnenkammwochenende ist in vollem Gange – und mit ihm auch das gesellschaftliche Rahmenprogramm abseits der Pisten. Am Freitag versammelt sich die heimische Wirtschaftselite bei der A1 Kitz Night in Rosi’s Sonnbergstuben. Unter den Anwesenden befinden sich unter anderem Spar-Chef Markus Kaser sowie die A1-Vorstände Thomas Arnoldner, Jiri Dvorjancasky, Martin Resel und Sonja Wallner, die das Wochenende feierlich einläuten.

Am Samstag steht mit Rosi’s legendärer Schnitzelparty der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Das Fest verspricht erneut ein buntes Stelldichein prominenter Gäste: Unter anderem haben sich Larissa Marolt und Simone Lugner angekündigt. Letztere verriet im Gespräch mit oe24, dass sie nicht allein anreisen wird. An ihrer Seite wird einmal mehr Mister Austria Christopher Dengg erwartet, der sich zunehmend als ihr ständiger Begleiter etabliert.

Simone Lugner und Christopher Dengg

Simone Lugner und Christopher Dengg 

© Tischler

 


 

Die Gäste dürfen sich auf einen ausgelassenen Abend in Tracht freuen – inklusive musikalischer Einlage der singenden Wirtin, die für die traditionsgemäß feuchtfröhliche Stimmung sorgen wird.

