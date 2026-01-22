Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Österreich
Ulli Kriegler und Peter Stöger
© Tischler

Legends Night

Kitzbühel, Glamour und Neuanfang: Ulrike Kriegler überrascht mit neuem Job

22.01.26, 09:25
Teilen

Solo-Auftritt in Kitzbühel: Ulrike Kriegler überrascht mit einem spannenden Karrierewechsel.

Kitzbühel zeigte sich einmal mehr von seiner glamourösen Seite – und mittendrin: Ulrike Kriegler. Während beim Hahnenkamm-Rennen sportliche Höchstleistungen im Fokus stehen, sorgte die Kitz Legends Night für Promi-Flair.

Mehr lesen:

Peter Stöger blieb daheim

Auffällig dabei: Kriegler war solo unterwegs. Ehemann Peter Stöger blieb diesmal „zuhause“.
Stattdessen genoss Ulrike die Tage in den Tiroler Bergen in bester Gesellschaft. Gemeinsam mit Ski-Legende Lizz Görgl machte sie die Pisten unsicher und zeigte, dass sie auch abseits des roten Teppichs sportlich unterwegs ist. Die gute Laune war ihr dabei deutlich anzumerken – Kitzbühel schien für sie der perfekte Ort zum Durchatmen und Netzwerken.

Kitz Legenden Night

Uli Kriegler und Lizz Görgl.

© Fuhrich

Im Gespräch mit oe24 gewährte Ulrike Kriegler auch einen Einblick in ihr aktuelles Leben – und der hat eine spannende Wendung genommen. „Ich habe mich jetzt umorientiert“, erzählte sie offen. „Ich mache jetzt Interior-Design. Bin da zufällig draufgekommen.“ Ein neuer kreativer Weg, der offenbar genau ihrem Geschmack entspricht.

Neue Wege

Ob luxuriöse Chalets oder stilvolle Wohnräume: Ulrike Kriegler scheint ihre neue Leidenschaft gefunden zu haben. Und während Peter Stöger fernab des Trubels blieb, zeigte sie in Kitzbühel, dass sie auch allein – oder mit Freundinnen – bestens ihren Weg geht

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden