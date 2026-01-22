Kitzbühel, Glamour und Neuanfang: Ulrike Kriegler überrascht mit neuem Job

Solo-Auftritt in Kitzbühel: Ulrike Kriegler überrascht mit einem spannenden Karrierewechsel.

Kitzbühel zeigte sich einmal mehr von seiner glamourösen Seite – und mittendrin: Ulrike Kriegler. Während beim Hahnenkamm-Rennen sportliche Höchstleistungen im Fokus stehen, sorgte die Kitz Legends Night für Promi-Flair.

Auffällig dabei: Kriegler war solo unterwegs. Ehemann Peter Stöger blieb diesmal „zuhause“.

Stattdessen genoss Ulrike die Tage in den Tiroler Bergen in bester Gesellschaft. Gemeinsam mit Ski-Legende Lizz Görgl machte sie die Pisten unsicher und zeigte, dass sie auch abseits des roten Teppichs sportlich unterwegs ist. Die gute Laune war ihr dabei deutlich anzumerken – Kitzbühel schien für sie der perfekte Ort zum Durchatmen und Netzwerken.

Uli Kriegler und Lizz Görgl. © Fuhrich

Im Gespräch mit oe24 gewährte Ulrike Kriegler auch einen Einblick in ihr aktuelles Leben – und der hat eine spannende Wendung genommen. „Ich habe mich jetzt umorientiert“, erzählte sie offen. „Ich mache jetzt Interior-Design. Bin da zufällig draufgekommen.“ Ein neuer kreativer Weg, der offenbar genau ihrem Geschmack entspricht.

Neue Wege

Ob luxuriöse Chalets oder stilvolle Wohnräume: Ulrike Kriegler scheint ihre neue Leidenschaft gefunden zu haben. Und während Peter Stöger fernab des Trubels blieb, zeigte sie in Kitzbühel, dass sie auch allein – oder mit Freundinnen – bestens ihren Weg geht