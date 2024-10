So reagiert Inter-Coach Inzaghi auf Arnautovic-Fehlschuss

ÖFB-Rekordteamspieler Marko Arnautovic erlebte bei den Young Boys Bern einen bitteren Champions-League-Abend. Mit seinem verschossenen Elfmeter brachte der Stürmer Inter Mailand beinahe um den Sieg.

Am Ende des Tages zählt nur das Ergebnis! Inter Mailand konnte sich am Mittwochabend mit einem hauchdünnen, aber hart erkämpften 1:0-Sieg in der Champions League gegen die Young Boys Bern durchsetzen. Lange sah es nach einem zähen 0:0 aus, doch dann avancierte Marcus Thuram in der Nachspielzeit (90.+3) zum Helden des Abends und rettete den Nerazzurri die drei Punkte.

»Er war enttäuscht«

Dabei hätte der Sieg schon viel früher unter Dach und Fach sein können! Kurz nach dem Seitenwechsel bekam der italienische Meister eine goldene Gelegenheit, als Marko Arnautovic vom Punkt antrat. Doch der ÖFB-Stürmer vergab die große Chance kläglich. Seinen schwach geschossenen Elfmeter konnte Berns Keeper David von Ballmoos mühelos entschärfen.

Nach dieser vergebenen Großchance war der Abend für Arnautovic gelaufen. Der ÖFB-Stürmer, der über weite Strecken der Partie blass blieb, wurde nach einer Stunde ausgewechselt. Für Inter-Coach Simone Inzaghi stellt der vergebene Strafstoß jedoch keinen Grund zur Besorgnis dar: „Ich habe auf der Bank mit ihm gesprochen. Natürlich war er enttäuscht, das ist normal", erklärte der 48-Jährige gegenüber der Gazzetta dello Sport. "Die vorgesehenen Elfmeterschützen waren er und Taremi. Beim Spiel gegen Roter Stern war er ausgewechselt worden und Taremi hatte geschossen. Heute hat er die Verantwortung selbst übernommen. Ich habe ihm gesagt, dass er ruhig bleiben und weiter hart arbeiten soll. Er hilft uns enorm."