× Österreich auf Platz 1: Die besten Skigebiete in der DACH-Region

Heute starten für viele Schüler in Österreich die Semesterferien – und für viele bedeutet das: ab in die Berge! Dank erstklassiger Skigebiete zählt Österreich seit jeher zu den Top-Destinationen für Wintersportler. Ein aktuelles Ranking bestätigt das nun erneut.

Die Semesterferien sind die perfekte Zeit für einen Winterurlaub. Die Alpenländer Österreich, Deutschland und die Schweiz bieten zahlreiche erstklassige Skigebiete mit insgesamt über 15.000 Pistenkilometern. Bei so viel Auswahl fällt die Entscheidung oft schwer. Ein aktuelles Ranking des Reisegutscheinportals tripz.de schafft Abhilfe: Basierend auf mehr als 230.000 Google-Bewertungen hat die Plattform über 200 Skigebiete in der DACH-Region analysiert und die besten gekürt. Besonders erfreulich für Wintersportfans: Österreich dominiert das Ranking und belegt die ersten drei Plätze.

Platz 1: Skigebiet Sportgastein, Salzburg, Österreich

Sportgastein führt das Ranking mit einer beeindruckenden 4,8-Sterne-Bewertung aus 1.719 Google-Rezensionen an. Als höchstgelegenes Skigebiet im Salzburger Land begeistert es mit endlosen Tiefschneehängen, atemberaubenden Panoramen und absoluter Schneegarantie. Die unberührten Freeride-Strecken locken Powder-Fans aus aller Welt an, während perfekt präparierte Pisten für alle Könnerstufen ideale Bedingungen bieten.

Platz 2: Skigebiet See, Tirol, Österreich

Der zweite Platz geht an das Skigebiet See in Tirol, das vor allem für seine familiäre Atmosphäre und modernen Liftanlagen bekannt ist. Mit 4,8 von 5 Sternen aus 175 Google-Bewertungen ist es eines der beliebtesten Ziele in der Region. Skiurlauber dürfen sich hier auf 42,5 Pistenkilometer freuen, die mit der Skischaukel Kappl & See sogar auf insgesamt 85 Pistenkilometer erweitert werden. Die Mischung aus breiten, bestens präparierten Abfahrten und abwechslungsreichen Pisten bietet sowohl Anfängern als auch Fortgeschrittenen eine ausgezeichnete Auswahl.

Platz 3: Skigebiet Hintertuxer Gletscher, Tirol, Österreich

Der Hintertuxer Gletscher sichert sich mit einer Top-Bewertung von 4,75 Sternen und über 6.090 Google-Rezensionen den dritten Platz. Mit einer einzigartigen Höhenlage bis auf 3.250 Meter bietet das Skigebiet absolute Schneesicherheit. Skifahrer und Snowboarder können sich auf 64 Kilometer Pisten freuen und dank des Zusammenschlusses mit anderen Skigebieten zur Ski- & Gletscherwelt Zillertal 3000 sogar auf 206 Pistenkilometer.

Platz 4: Skigebiet Moléson

Auf dem vierten Platz landet das Skigebiet Moléson in der Schweiz. Umgeben von den Alpen bietet es eine gelungene Mischung aus Natur und Wintersportvergnügen. Trotz seiner kleineren Fläche von rund 30 Pistenkilometern ist Moléson vor allem bei Einheimischen und Naturfreunden sehr beliebt. Besonders herausragend ist die Aussicht auf den Mont Blanc und das beeindruckende Panorama, das das Skifahren hier zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.

Platz 5: Schladming – Planai/Hochwurzen/Hauser Kaibling/Reiteralm, Österreich

Platz 5 geht an das bekannte Skigebiet Schladming in der Steiermark, das mit einer breiten Palette an Pisten und modernen Liftanlagen überzeugt. Der Zusammenschluss der Gebiete Planai, Hochwurzen, Hauser Kaibling und Reiteralm bietet den Wintersportlern insgesamt 123 Pistenkilometer und 44 Liftanlagen. Dank seiner vielfältigen Strecken eignet sich das Gebiet sowohl für Anfänger als auch für anspruchsvolle Skifahrer und Snowboarder.

Die Top 10 im Überblick

Platz 1: Sportgastein, Österreich

Platz 2: See, Österreich

Platz 3: Hintertuxer Gletscher, Österreich

Platz 4: Moléson, Schweiz

Platz 5: Schladming – Planai/Hochwurzen/Hauser Kaibling/Reiteralm, Österreich

Platz 6: Stubaier Gletscher, Österreich

Platz 7: Glacier 3000 – Les Diablerets, Schweiz

Platz 8: Kreischberg, Österreich

Platz 9: Krippenstein – Obertraun, Österreich

Platz 10: Kaunertaler Gletscher, Österreich

Die Top 10 der besten Skigebiete der DACH-Region sprechen eine klare Sprache: Österreich ist das unvergleichliche Winterparadies für alle Wintersportfans. Mit insgesamt 8 von 10 Plätzen in der Liste zeigt sich einmal mehr, dass die österreichischen Alpen sowohl in Sachen Schneesicherheit als auch Pistenvielfalt an der Spitze stehen.