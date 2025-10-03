Alles zu oe24VIP
ski hütte
© Getty Images (Symbolbild)

Neuerung

Aufregung um Skigebiet - Urlauber einfach ausgesperrt

03.10.25, 14:29
Teilen

Das Skigebiet Madonna di Campiglio in Trentino-Südtirol zieht Konsequenzen aus überfüllten Pisten: Ab der Wintersaison 2025/2026 dürfen pro Tag nur noch maximal 14.000 bis 15.000 Tagesgäste auf die Lifte. 

Mit der Initiative „Numero Ideale“ soll die Zahl der Skipässe während der Hauptsaison drastisch begrenzt werden. Der Testlauf gilt zunächst an zwei Stoßzeiten: den Weihnachtsferien (28. Dezember bis 5. Januar) sowie zu Karneval (15. bis 22. Februar).

Alle Tagesurlauber betroffen

Die Regelung betrifft ausschließlich Tagesurlauber – in Italien oft als „mordi e fuggi“-Touristen bezeichnet. Wer einen Mehrtagespass, eine Saisonkarte oder ein Hotelarrangement besitzt, ist von der Beschränkung nicht betroffen.

Überfüllte Pisten 

An Spitzentagen verkaufte Madonna di Campiglio bislang bis zu 23.000 Tagesskipässe – mit chaotischen Folgen auf Straßen und Hängen. Durch das Limit soll die Auslastung um 1.800 bis 2.000 Menschen reduziert werden. „Wir können garantieren, dass niemals mehr als 14.000 Tageskarten verkauft werden“, erklärte ein Sprecher der Liftgesellschaft.

Die Maßnahme gilt als Reaktion auf die anhaltende Debatte um Overtourism in beliebten Ferienregionen. Auch andere Wintersportorte in Italien und den Alpen hatten zuletzt mit überfüllten Pisten und Sicherheitsproblemen zu kämpfen.

