"Geht nirgends hin": Rapid schiebt Abgang Riegel vor

Der SK Rapid will Bendeguz Bolla im Winter nicht ziehen lassen. "Er geht nirgends hin", betonte Neo-Trainer Johannes Hoff Thorup am Donnerstag bei einem Medientermin in Wien.

Laut Sky-Informationen will Ferencvaros Budapest den 34-fachen ungarischen Teamspieler verpflichten. "Bendi ist absoluter Stammspieler und sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob für solche Spieler ein Wintertransfer der richtige Schritt ist", sagte auch Sport-Geschäftsführer Markus Katzer.

Im Sommer sei ein Wechsel hingegen nicht ausgeschlossen und vor allem auch "sinnvoller", meinte Katzer. Der Vertrag des 26-jährigen Rechtsverteidigers bei den Hütteldorfern läuft seit Juli 2024 und noch bis Ende Juni 2027.