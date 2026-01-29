Linzer Derby als Kracher-Auftakt für ÖFB-Cup-Viertelfinale

Oberösterreich-Derby zum Auftakt des Frühjahrs: Der LASK und Blau Weiß Linz kämpfen am Freitag (18.00 Uhr/live ORF) um den Einzug ins Halbfinale des ÖFB-Cups.

Alles andere als ein Aufstieg der Athletiker wäre eine große Überraschung, hat doch der Zweite der Bundesliga das Schlusslicht zu Gast und kann auch noch auf den Heimvorteil vor rund 17.000 Fans in der Raiffeisen Arena bauen. Der Underdog hofft auf einen Trainereffekt im ersten Spiel unter Michael Köllner.

"Wenn einer glaubt, es ist ein Selbstläufer, wird es in die andere Richtung gehen", warnte LASK-Trainer Dietmar Kühbauer. Seinen Spielern hat er das deutlich vermittelt. "Das nächste Spiel zählt. Wenn wir nur ein bisschen zurückschrauben, kann uns jeder schlagen", sagte Kapitän Sascha Horvath. Sein Coach hat den Erfolg zu den Linzern zurückgebracht, unter Kühbauers Führung gab es in neun Pflichtspielen nur beim Liga-2:2 in Hartberg keinen Sieg. Dieser Erfolgstrend soll nun auch nach der Winterpause in beiden Bewerben fortgesetzt werden.

Kühbauer will Cupserie fortsetzen

Dann würde auch Kühbauers Serie im Cup weitergehen, als ehemaliger WAC-Trainer ist er ja Titelverteidiger. "Ich würde mir den zehnten Sieg im Bewerb in Serie wünschen, es geht aber mehr um die Mannschaft", sagte der 54-Jährige. Die Spieler hätten in der vierwöchigen Vorbereitung "super mitgezogen", er habe daher die Qual der Wahl. "Die Burschen haben es mir schwer gemacht, weil jeder in die Mannschaft will. Wir werden aber nicht alles komplett verändern."

Das erwartete er auch beim Lokalrivalen nicht. "Es wird nicht so sein, dass sie etwas komplett Neues machen." Im Tor wird bei den Blau-Weißen der kürzlich verpflichtete Ex-Salzburger Nico Mantl als Ersatz für den schwer verletzten Viktor Baier stehen. Mit dem schwedischen Flügelspieler Isak Dahlqvist wird wohl auch ein zweiter Winter-Zugang beginnen. Bei Venezia-Leihgabe Cheick Conde fehlt vorerst noch die Spielberechtigung. "Ich hoffe, dass die Dinge, die wir angepackt haben, den Verein wieder zum Erfolg führen", meinte Köllner.

Arbeit gegen den Ball und Defensive stabilisieren waren die Hauptthemen in der Vorbereitung. "Man sieht, dass ordentlich was weitergegangen ist, ein anderer Spirit da ist, das Tor gemeinsam zu verteidigen", sagte auch Sportdirektor Christoph Schösswendter. Das ist auch nötig, kassierte der Ligaletzte doch mit 29 Gegentreffern mit dem Vorletzten GAK die meisten. "Vom letzten auf den 2. Platz zu springen, ist eine beeindruckende Serie, wir fahren aber nicht hin, schütteln ihnen die Hände und gehen wieder heim. Wir wollen ihnen die Stärken nehmen, ihnen unser Spiel aufzwingen und ihnen alles abfordern", erläuterte Köllner.

Derby als "idealer Auftakt" für Köllner

Mit einem beherzten Auftritt sollen auch die eigenen Fans begeistert werden. "Sie sollen merken, es weht wieder ein ganz anderer Wind bei Blau Weiß." Trotz klarer Außenseiterrolle traut er seinem Team eine Überraschung zu. "Wir sind bereit für das Derby und wollen so hart wie möglich um das Weiterkommen ringen", betonte Köllner. Mit einem Derby zu starten, ist nach seinem Geschmack. "Erstes Spiel, erster Kracher, das ist ein idealer Auftakt, weil du vor dem Ligastart gleich maximal gefordert bist." Auch Kühbauer freut sich über diesen Start. "Derby am Anfang, das ist eine schöne Geschichte", sagte der Burgenländer.

Von beiden Teams musste bisher nur BW mit einem Sieg im Elfmeterschießen gegen Hartberg im Achtelfinale einen Bundesligisten aus dem Weg räumen. Der LASK steht zum achten Mal in Folge im Viertelfinale und peilt den ersten Cup-Triumph seit 1965 an. In der laufenden Ligasaison setzte sich der LASK im Prestigeduell zu Hause mit 2:0 durch und sicherte sich auch auswärts mit einem knappen 1:0 die drei Punkte.