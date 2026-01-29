Rekord-Ablöse: ManCity-Flop Marmoush in die Türkei?

Dabei hat es so gut angefangen: Im Jänner 2025 wechselte Omar Marmoush für satte 75 Millionen Euro von Frankfurt zu Manchester City und brachte es in 16 Spielen auf sieben Tore und zwei Vorlagen. Ein Jahr später steht er vor dem Absprung in die Türkei.

In der aktuellen Premier-League-Saison steht der Ägypter bei elf Einsätzen, aber nur einem Tor und einer Vorlage. In der Champions League war er gar an noch keinem Tor beteiligt. Wenig überraschend also, wenn Pep Guardiola dem 26-Jährigen kaum vertraut.

An Gerüchten um einen Abgang mangelt es nicht, doch ein möglicherweise bevorstehender Abgang wäre doch ein tiefer Fall für den Offensivspieler. Der Bosporus ruft! Übereinstimmende Medienberichte in der Türkei sind sich sicher: Fenerbahce arbeitet an einem Deal.

Massives Verlust-Geschäft für ManCity

"Goal" nennt auch schon eine Summe: 30 Millionen Euro. Ohne Öl-Millionen im Hintergrund könnte einem Klub da schon mal schwindelig werden. Innerhalb eines Jahres ist der Wert von Marmoush um mehr als die Hälfte zurückgegangen.

Es wäre der Rekordtransfer für den Verein von Coach Domenico Tedesco und damit ein echtes Ausrufezeichen in Richtung der Konkurrenz. Stadtrivale Galatasaray thront aktuell auf der Spitze, aber nur drei Punkte vor Fener. Nichts, was ein Marmoush in Topform nicht wettmachen könnte, so viel ist sicher.

Transferfenster auf der Zielgeraden

Ob der Ägypter für einen Wechsel bereit sein soll, ist aktuell noch nicht bekannt. Er könnte sich durchaus bei den Skyblues durchsetzen wollen. Allerdings hat er am Flügel das Nachsehen gegenüber dem wendigen Dribbler Jeremy Doku und dem nächsten +70-Mio-Euro-Neuzugang Antoine Semenyo, im Angriffszentrum ist an Tor-Cyborg Erling Haaland ohnehin kein Vorbeikommen.

Die letzten Tage des Winter-Transferfensters werden also noch heiß. Am 3. Februar schließt es in England, in der Türkei hat es noch drei weitere Tage geöffnet. Danach sind alle Parteien etwas schlauer.