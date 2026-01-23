Linden LIVE: Kein Geld bei Austria & Rapid für Stürmerkauf

Wiener Vereine stehen ohne Stürmer da, während Crystal Palace-Trainer Oliver Glasner seinen Transferärger mit seinen Wiener Kollegen teilt. Peter Linden mit den Fakten.

Der Krisengipfel, den es laut englischen Medien bei Crystal Palace wegen der Kritik von Oliver Glasner an Präsident Steve Parish gab, fand in Wahrheit nie statt. Weil Glasner letzten Sonntag unterwegs zum Skiurlaub in Österreich war. Seit Mittwoch wurde für das Derby gegen Chelsea am Sonntag trainiert. Glasners Ärger ist noch nicht verflogen: Noch kein Ersatz für den an Manchester City verkauften Abwehrchef Guehi, kein neuer Stürmer im Talon, wenn Torjäger Mateta zu Juventus wechseln will. Die Stürmersuche "verbindet" Glasner mit seinen Kollegen in Wien, mit Rapids Hoff Thorup und Stephan Helm von der Austria.

Kein Geld bei Rapid und Austria

Rapid bestreitet Samstag die letzten Vorbereitungsspiele gegen NS Mura aus Slowenien und die Vienna ohne Ersatz für den operierten Mbuyi. Auch weil Sportchef Markus Katzer das Transferbudget im letzten Sommer ziemlich ausreizte, ohne dass dies die Mannschaft wirklich besser machte. Jetzt ist nur noch Geld für einen Leihvertrag vorhanden. Lugano ist aber nicht bereit, den 21-jährigen griechischen Mittelstürmer Koutsias zu verleihen, würde ihn nur verkaufen. Auch die Austria kann sich keinen Stürmer leisten, der eine Ablöse kostet. Eine Möglichkeit für Helm, mit dem vorhandenen Personal Varianten zu testen, verhinderte der Dauerregen im Trainingslager Side. Der Test gegen Teplice, zu dem Präsident Kurt Gollowitzer und Finanz-Vorstand Harald Zagiczek extra in die Türkei flogen, musste Freitag abgesagt werden.

© gepa

Ried schnappt sich Bayern-Talent

Rapids Cupgegner Ried fixierte ein Leihgeschäft mit Bayern München samt Kaufoption: Für den deutschen Nachwuchs-Teamspieler Jussef Nasrawe. Der 18-Jährige gilt als sehr guter Standard-Schütze und vielseitig, kann als Linksverteidiger, im offensiven Mittelfeld und auf beiden Flügelpositionen eingesetzt werden.