Palace-Star Guehi für 23 Millionen Euro bei ManCity!

Manchester City hat den englischen Innenverteidiger Marc Guehi von Crystal Palace verpflichtet. Der Verkauf hatte bei Palace-Coach Oliver Glasner zu heftiger Kritik geführt. Der Österreicher fühlte sich von der Vereinsführung im Stich gelassen.

Manchester City hat den englischen Fußball-Teamspieler Marc Guehi von Ligakonkurrent Crystal Palace verpflichtet. Der Innenverteidiger erhielt beim Tabellenzweiten der Premier League einen Vertrag über fünfeinhalb Jahre. Laut Medien zahlen die "Citizens" für Guehi, der nur noch ein halbes Jahr Vertrag bei den Londonern hatte, 20 Millionen Pfund (23 Millionen Euro).

Glasners heftige Reaktion

Der Verkauf des 25-Jährigen hatte am Samstag bei Palace-Coach Oliver Glasner zu einer heftigen Reaktion geführt. Nach der 1:2-Niederlage in Sunderland hatte der Oberösterreicher gemeint, die Palace-Clubspitze hätte seine Mannschaft und ihn im Stich gelassen, da ihnen ein Tag vor einem Ligaspiel der Kapitän abhanden gekommen sei. Glasner, der spätestens im Sommer die Londoner verlässt, hatte immer wieder seine wichtigsten Spieler durch Transfers verloren.

Zweiter Winter-Neuzugang für City

Für Manchester City ist Guehi im Wintertransferfenster nach der Verpflichtung von Antoine Semenyo der zweite Neuzugang. City gab den Transfer am Montag offiziell bekannt, nachdem Glasner den bevorstehenden Wechsel bereits am Wochenende öffentlich gemacht hatte. Der Abgang des Kapitäns hatte den Österreicher so verärgert, dass er sich öffentlich über mangelnde Unterstützung beschwerte.

