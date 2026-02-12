Spionage-Schock: TikTok sammelt Daten auch ohne App

Die Video-Plattform TikTok sammelt auch Daten von Menschen, die die App nie installiert haben. Ein unsichtbarer Code soll Millionen Internetnutzer durch das gesamte Netz verfolgen.

Sogenannte "Tracking-Pixel" sammeln Informationen von Webseiten-Besuchern und leiten unter anderem diese an TikTok weiter. Dabei handelt es sich um einen Mini-Code, den die meisten Webseiten bei sich einbauen.

Doch laut "BBC"-Recherche gehen die Informationen viel weiter als Klicks auf Modeseiten. Demnach werden zum Teil hochsensible Daten weitergeleitet. Zum Beispiel können Klicks zu Informationen zu Krebs, Fruchtbarkeit oder psychischen Krisen bei Werbenetzwerken landen.

Sensible Daten werden weitergeleitet

Mithilfe dieser Methode erhält TikTok Daten über Menschen, die keinen Account bei ihnen haben. Der Pixel arbeitet im Hintergrund und funktioniert plattformunabhängig. "Tracking-Pixel" benutzt nicht nur TikTok, sondern auch Google, Facebook oder Instagram setzen auf ähnliche Methoden. Davor warnen Datenschützer seit Jahren.

Zuletzt hat die beliebte Video-Plattform ihre Werbetechnologie ausgeweitet. In der Zukunft sollen Werbungen gezielter geschaltet werden, auch außerhalb der Webseite. TikTok baut dafür das Tracking-System weiter aus.

Alternativen blocken "Tracking-Pixel"

Kritiker sind besorgt, dass das Daten-Netz immer enger wird. TikTok betont, transparent über Datennutzung zu informieren. Sensible Informationen dürfen nicht verarbeitet werden, so das Unternehmen.

Für wen Privatsphäre sehr wichtig ist, haben Experten Empfehlungen. Programme wie etwa "DuckDuckGo" oder "Brave" blockieren von Haus aus viele Tracker und hindern "Tracking-Pixel", Informationen zu sammeln. Alternativ können Nutzer Browser-Erweiterungen wie "Privacy Badger" oder "Ghostery" installieren. Diese blockieren gezielt unsichtbare Pixel.