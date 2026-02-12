Schock für 50 Millionen Nutzer: Beliebte App wird im März eingestellt

Microsoft stellt im März 2026 die Unterstützung für eine beliebte Smartphone-App ein. Damit müssen über 50 Millionen Nutzer eine Alternative suchen.

Der Tech-Gigant hat einige beliebte Apps und Programme auf dem Markt. Eines davon ist der Dokumenten-Scanner Lens. Über Jahre hinweg war diese App eine der beliebtesten in diesem Bereich. Sie wurde bisher mehr als 50 Millionen Mal heruntergeladen und erhielt durchweg positive Bewertungen. Nun soll im März Lens eingestellt werden.

Microsoft verkündet die Entscheidung auf ihrer offiziellen Webseite. Sie werden am 9. März 2026 die App aus dem Apple App Store und Google Play Store entfernen. Bis dahin können Nutzer ihre Dokumente scannen. Nach diesem Stichtag haben Nutzer nur noch Zugriff auf schon gescannte Dateien, solange die App auf dem Gerät installiert ist, und können keine neuen Scans erstellen.

Microsoft versucht Cloud-Service zu etablieren

Für Ersatz hat Microsoft schon gesorgt. Wer seine Dokumente gerne mit dem Smartphone einscannen will, muss auf die integrierte Scan-Funktion der Cloud-Software OneDrive zurückgreifen. Dabei gibt es einen Haken. Die Scans werden nicht wie bei Lens auf dem Gerät gespeichert, sondern landen automatisch in der Cloud.

Nutzer, welche lieber ihre Dokumente lokal speichern möchten, müssen auf andere Scanner-Apps zurückgreifen. Als Alternative dienen Adobe Scan, CamScanner, Genius Scan oder Docutain.

2014 erschien Microsoft Lens unter dem Namen Office Lens zunächst exklusiv für Windows Phone. Ein Jahr später folgte die Veröffentlichung für iOS- und Android-Geräte. 2021 wurde die App in Microsoft Lens umbenannt. Im Google Play Store wurde die App sehr beliebt. Dort betrug die durchschnittliche Bewertung 4,7 Sterne.