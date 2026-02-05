Rockstar Games will "GTA 6" nicht mehr verschieben

Der Entwickler Rockstar Games hat endlich bestätigt, dass das heißerwartete "Grand Theft Auto VI" fix am 19. November 2026 erscheinen wird.

Laut Medienberichten wird Rockstar Games den ursprünglichen Plan durchziehen und "Grand Theft Auto VI" im November 2026 veröffentlichen. Für Fans ist diese Nachricht ein Segen. Seit dem letzten Teil sind fast 13 Jahre vergangen.

Erscheinen wird das Spiel vorerst auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X|S. Der PC kommt verspätet in den Genuss. Brancheninsider rechnen mit einer Veröffentlichung gegen Ende 2026 oder Anfang 2027. Die veraltete PlayStation 4 und Xbox One gehen leer aus.

Keine CD-Version zum Start

Ebenfalls soll laut Informationen der polnischen Seite "ppe.pl", die CD-Version des Spiels später erscheinen. Damit will Rockstar Games Story-Leaks vor dem Release vermeiden. Die Disc-Version soll drei bis vier Wochen danach in den Geschäften landen. Das Spiel wird somit zu Beginn nur digital erhältlich sein.

Der Preis von "GTA 6" ist derzeit noch unbekannt. Sein Vorgänger "GTA 5" hat zur Veröffentlichung im Jahr 2013 zwischen 60 und 70 Euro gekostet. In Österreich ist ein kleiner Aufschlag zu erwarten.

Gigantische Spielwiese

Der neue Krimi-Epos von Rockstar Games spielt diesmal im fiktiven US-Bundesstaat Leonida, ähnlich wie "GTA Vice City". Angelehnt ist die Gegend an Florida. Statt Miami werden die Spieler Vice City und dessen Nachbargebiete erkunden.

Real Dimez – Rap-Duo, das die Straßen von Vice City musikalisch erobert. © Rockstar Games

Die offene Spielwelt wird noch größer als bei "GTA 5" und soll für den Entwickler das ehrgeizigste Projekt bisher werden, so Leaks. Die Karte soll lebendiger sein. Mehr Passanten auf den Straßen, dynamischer Verkehr, ein echtes Ökosystem aus Stadt, Natur und Kriminalität soll die Spielwelt zur bisher realistischsten der Reihe machen.