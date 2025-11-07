Bitter! GTA 6 erneut verschoben - DAS ist der neue Release-Termin

Viele Spieler hatten gehofft, bald in die nächste große GTA-Welt zu starten. Doch nun ist klar: Der Start von Grand Theft Auto VI lässt länger auf sich warten.

Das Unternehmen hinter dem Spiel, Rockstar Games, hat den geplanten Start erneut nach hinten verschoben.

Neuer Termin bestätigt

Rockstar Games hat nun offiziell bekanntgegeben, dass GTA VI am 19. November 2026 erscheinen soll. Zuvor war von Mai 2026 die Rede, und noch davor sogar vom Herbst 2025. Die Verschiebung bedeutet also eine weitere längere Wartezeit. In einer Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass zusätzliche Zeit wichtig sei, damit das Spiel die hohe Qualität erhält, die viele Fans erwarten. Man wolle das Spiel erst dann veröffentlichen, wenn es wirklich in einem guten Zustand ist.

Stellungnahme des Unternehmens

Rockstar Games schrieb dazu:

„Grand Theft Auto VI wird nun am Donnerstag, dem 19. November 2026, veröffentlicht. Es tut uns leid, dass wir euch noch länger warten lassen müssen, aber diese zusätzlichen Monate ermöglichen es uns, das Spiel so fertigzustellen, wie ihr es erwartet.“ Zusätzlich äußerte sich Strauss Zelnick, der Chef des Mutterkonzerns Take-Two, dazu. Er erklärte, dass man einen Termin nur dann festlege, wenn man wirklich daran glaube. Wenn ein Spiel mehr Zeit braucht, bekomme es diese auch.

Für welche Konsolen erscheint das Spiel zuerst?

Wenn das Spiel im November 2026 erscheint, wird es zunächst nur auf folgenden Geräten laufen:

Xbox Series S

Xbox Series X

Sony Playstation 5

Spieler am PC müssen somit möglicherweise noch später warten. Dazu gab es bisher keine konkreten Angaben.

Rückkehr nach Vice City

Im Spiel soll man in eine große, moderne Stadt zurückkehren, die an Miami (USA) erinnert. Dazu kommt ein weiter Landstrich rundherum. Damit knüpft das Spiel an frühere Teile an und führt bekannte Orte in neuer Form fort – allerdings ohne über das genaue Spielgeschehen zu viel auszuplaudern.