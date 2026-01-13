Peinlicher "GTA 6"-Leak: Dutzende Mitarbeiter gefeuert

„Grand Theft Auto 6“ gilt als das meistdiskutierte Videospiel des Jahres. Obwohl der Release mehrfach verschoben wurde, soll der Titel nun am 19. November erscheinen.

Auslöser der aktuellen Spekulationen ist ein Verfahren vor einem schottischen Gericht. Entwickler Rockstar Games hatte im vergangenen Jahr 34 Mitarbeiter entlassen, denen vorgeworfen wird, vertrauliche Informationen zu noch nicht angekündigten Spielen in internen Chatgruppen geteilt zu haben.

Riesen Internet-Leak

Wie das Online-Portal IGN berichtet, bestätigte Rockstar im Zuge des Prozesses, dass im April 2025 ein Mitarbeiter gekündigt wurde, nachdem er Details zu „GTA 6“ weitergegeben haben soll. Diese Informationen tauchten wenig später, im Juni 2025, als großangelegter Leak im Internet auf. Branchenkenner werten die Aussagen nun als indirekten Beleg dafür, dass die damals veröffentlichten Details authentisch sein könnten.

So hammermäßig wird neue Version

Den Leaks zufolge soll „GTA 6“ eine besonders umfangreiche Spielwelt bieten: Über 700 betretbare Shops, große Shopping-Malls, Wolkenkratzer mit funktionierenden Aufzügen sowie Unterwasser-Schätze und Geheimnisse. Die Story soll in fünf Kapitel gegliedert sein.

Mit Lucia und Jason stehen zwei Hauptfiguren im Mittelpunkt, zwischen denen Spieler jederzeit wechseln können – auch während gemeinsamer Aktivitäten. Zudem soll es eine Beziehungsmechanik geben, inklusive körperlicher Veränderungen wie Zu- oder Abnehmen. Das Waffeninventar sei begrenzt, könne jedoch über ein Waffenlager im Kofferraum bestimmter Fahrzeuge erweitert werden.

Auch zur Handlung kursieren Details: Demnach zeigte der zweite Trailer angeblich nur Inhalte aus den ersten drei Kapiteln, da die letzten beiden zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig gewesen seien. Zudem soll Lucia ein Kind haben.

Ob diese Informationen tatsächlich stimmen, wird sich spätestens zum geplanten Release zeigen – vorausgesetzt, „GTA 6“ wird nicht erneut verschoben.