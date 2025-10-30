Neuer GTA 6 Trailer: DIESES Datum versetzt Fans jetzt in Ekstase

Rockstar Games hat seine Hauptseite im Internet neu gestaltet. Anlass dafür ist die kommende Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI.

Zur gleichen Zeit sprechen viele in der Spielgemeinschaft über einen möglichen neuen Trailer. Auch wenn es dazu keine Bestätigung gibt, steigt das Interesse deutlich.

Neue Gestaltung der Rockstar-Startseite

Die Startseite wirkt nun schlichter und übersichtlicher. Ein bewegtes Element zeigt nacheinander verschiedene Spiele von Rockstar. Dabei sind unter anderem:

der zweite Trailer zu Grand Theft Auto VI

gezeichnete Darstellungen aus dem Spiel

ein Hinweis auf eine Unterseite zum Spielgebiet

Danach werden Grand Theft Auto V für den PC sowie neue Inhalte für GTA Online gezeigt. Die Übergänge wirken ruhig und weich. Unter diesem Bereich folgen die fünf neuesten Beiträge aus dem Newswire-Bereich. Auch sie sind in einem klaren und einfachen Aufbau dargestellt.

Bereiche zu GTA Online, Red Dead Online und älteren Titeln

Weiter unten befindet sich ein Abschnitt zu GTA Online. Dort startet automatisch ein kurzes Video. Dieses Video war zuvor für kurze Zeit auf zwei Video-Kanälen von Rockstar sichtbar und wurde nun fest in die Seite eingebunden. Danach folgt ein Abschnitt zu Red Dead Online. Anschließend werden ältere und neue Spiele von Rockstar in einer Übersicht gezeigt, darunter auch Grand Theft Auto VI. Am Ende der Seite befindet sich ein Bereich für Fanartikel. (Wenn Preise in US-Dollar angezeigt werden, erfolgt die Umrechnung beim Kauf automatisch.) Ganz unten wird die überarbeitete Hilfe-Seite verlinkt.

Seit dem ersten Trailer zu Grand Theft Auto VI im Dezember 2023 ist das Interesse an dem Spiel sehr groß. Der zweite Trailer erschien Anfang Mai 2025 und zeigte mehr von Vice City sowie die Hauptfiguren Lucia Caminos und Jason Duval. Seitdem gab es jedoch keine neuen offiziellen Informationen. Genau deshalb achten viele Fans nun auf jedes kleine Zeichen.

Ein Datum sorgt dabei für viele Gespräche: der 6. November 2025. An diesem Tag findet eine Geschäftsbesprechung des Unternehmens Take-Two Interactive statt, dem Konzern hinter Rockstar. (Take-Two ist ein Konzern mit Sitz in den USA.) Ein bekannter GTA-Nachrichtenkanal im Internet erklärte vor kurzem, dass mehrere Quellen diesen Tag als möglichen Termin für den dritten Trailer nennen. Dass die Hauptseite von Rockstar nun neu gestaltet wurde und Grand Theft Auto VI dort stärker im Mittelpunkt steht, sehen manche als Hinweis darauf, dass etwas bevorstehen könnte.

Das könnte im dritten Trailer gezeigt werden

In den ersten beiden Trailern wurden vor allem die Spielwelt, der Stil und die Hauptfiguren gezeigt. Nun warten viele auf echte Spielszenen.

Dabei geht es unter anderem um:

Verkehr auf den Straßen

Abläufe im Alltag der Spielfiguren

Umgang mit Waffen

Verfolgungen durch die Polizei

mögliche Veränderungen beim Wetter im Spiel

Bei früheren Spielen von Rockstar war es ähnlich: Zuerst wurde die Welt vorgestellt, später folgten Trailer, die den Ablauf des Spiels zeigten. Es wäre daher denkbar, dass der dritte Trailer zu Grand Theft Auto VI genau diesen Schritt zeigt. Trotz der hohen Erwartungen sollte man zurückhaltend bleiben. Bei Treffen von Take-Two geht es meistens um Zahlen und Zukunftsplanung. Große Trailer-Veröffentlichungen fanden dort bisher selten statt. Rockstar zeigt neues Material meist dann, wenn das Unternehmen selbst den passenden Zeitpunkt wählt – oft ohne Vorwarnung. Es ist daher möglich, dass am 6. November nichts Neues passiert.

Laut der aktuellen Planung soll Grand Theft Auto VI am 26. Mai 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen. Eine Version für den PC wurde bisher nicht bestätigt. Bei früheren Rockstar-Spielen kam diese Version jedoch später nach. Wenn dieser Termin eingehalten wird, müsste Rockstar in den kommenden Monaten mehr Material veröffentlichen. Ein neuer Trailer im November würde gut in eine langsam startende Werbephase passen.