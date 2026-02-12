Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Offensive RotWeißRot Mörwald kocht Stark in den Tag XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
Gerlos
© ZOOM.Tirol

Technischer Defekt

Feuer in Kellerbar - Hotel evakuiert

12.02.26, 08:40 | Aktualisiert: 12.02.26, 11:58
Teilen

Die Gäste mussten in einem benachbarten Betrieb untergebracht  werden.

Tirol. Ein technischer Defekt hat Mittwochabend in einem Hotel im Tiroler Gerlos (Bezirk Schwaz) einen Brand ausgelöst. Dieser war laut Polizei gegen 21.40 Uhr in einer Kellerbar, ausgehend von einer Zwischendecke, ausgebrochen und von einem Mitarbeiter bemerkt worden. Dieser ließ das Lokal evakuieren und griff selbst zum Feuerlöscher. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Verletzt wurde niemand. Die Hotelgäste hatten sich zwischenzeitig in einen benachbarten Betrieb begeben.

Gerlos
© ZOOM.Tirol

Nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge dürfte ein Kabelbrand Auslöser des Vorfalls gewesen sein, hieß es. Die genaue Brandursache werde jedoch noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen