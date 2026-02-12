Feuer in Kellerbar - Hotel evakuiert

Die Gäste mussten in einem benachbarten Betrieb untergebracht werden.

Tirol. Ein technischer Defekt hat Mittwochabend in einem Hotel im Tiroler Gerlos (Bezirk Schwaz) einen Brand ausgelöst. Dieser war laut Polizei gegen 21.40 Uhr in einer Kellerbar, ausgehend von einer Zwischendecke, ausgebrochen und von einem Mitarbeiter bemerkt worden. Dieser ließ das Lokal evakuieren und griff selbst zum Feuerlöscher. Die Feuerwehr löschte den Brand schließlich. Verletzt wurde niemand. Die Hotelgäste hatten sich zwischenzeitig in einen benachbarten Betrieb begeben.

Nachdem die Feuerwehr die Räumlichkeiten belüftet hatte, konnten die Gäste wieder in ihre Unterkünfte zurückkehren. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge dürfte ein Kabelbrand Auslöser des Vorfalls gewesen sein, hieß es. Die genaue Brandursache werde jedoch noch ermittelt. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt.