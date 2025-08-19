Alles zu oe24VIP
Buch-Premiere für Wanda - Lesung ohne Hits
Alk & Drogen-Beichte

19.08.25, 09:48 | Aktualisiert: 19.08.25, 11:32
Mit der schonungslosen Bio „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ arbeitet Marco Wanda sein exzessives Leben auf. Am Mittwoch auch mit seiner allerersten Lesung im Theater im Park. Musik wird es dabei aber keine geben.  

„Ich werde da sitzen und aus meinem Buch lesen. Es wird keine Musik geben, ein kurzes Gespräch, aber hauptsächlich komme ich um zu lesen.“ Nach Jahren des Exzesses („Oasis haben mal eine Kirche zerstört. Wanda gleich ein halbes Dorf zerlegt“) tritt Marco Wanda jetzt erstmals etwas leiser: In Michael Niavaranis Theater im Park steht am Mittwoch (20. August) die allererste Lesung aus seiner soeben erschienen Bio „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ am Programm. Damit arbeitet der Strizzi Rocker auf 288 emotionalen Seiten sein Leben voll Drugs (Kokain, Heroin, Ecstasy), Alk („Ich entschied mich, derjenige zu sein, der am meisten trinkt!“) und Rock N’ Roll auf. Ganz ohne Musikbegleitung. Dafür aber mit einer Autogrammstunde.

Wanda liest im malerischen Theater im Park

„Es ist ein Buch über das Leben, über das Hinfallen und Weitermachen, der Weg zur Resilienz. Es ging mir aber nicht darum, ein Bild von mir zu vermitteln, sondern dem Verlauf eines Lebens, meines Lebens und den Menschen, die dieses geprägt haben, in Worten gerecht zu werden,“ erklärt Wanda im oe24 Interview sein großes und grundsätzliches Buch über Tod, Verlust, Musik und Freundschaft. „Ich könnte meine Probleme natürlich bequem auf meine Karriere schieben, aber diese Geschichte werde ich mir nicht erzählen!“

Bis 25. November geht der Rockstar damit auf Lesetour mit Stopps in u.a. dem Linzer Landestheater (18.11.), dem Grazer Schauspielhaus (19. 11.) oder der Salzburger Szene (26. 11.). Am 19. Dezember lässt er es dann wieder mit Wanda krachen. Beim traditionellen Weihnachtskonzert in der Wiener Stadthalle, dem letzten Konzert vor der für 2026 angesagten Bandpause. „Solange es jemanden retten kann, werden wir das tun. Musik hat uns gerettet, wir geben zurück, was wir können.“

