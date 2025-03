× „Das Leben ist ein Urlaub vom Totsein“ - Marco Wanda liefert Autobiografie!

2025 und 2026 wollen Wanda leiser treten. Fast keine Konzerte. Marco Wanda rockt trotzdem unsere Bühnen. Mit der für 19. August erwarteten Biografie „Dass es uns überhaupt gegeben hat“.

Letzte Woche schrieben Wanda mal wieder Musikgeschichte. Für das Album „Ende nie“ gab‘s den bereits 12- Amadeus-Award. Rekord! Jetzt schreibt Marco Wanda sein bewegtes Leben nieder. Am 19. August kommt die Biografie „Dass es uns überhaupt gegeben hat“. »Was soll’s – das Leben ist ein Urlaub vom Totsein, und auch wenn wir keine Ahnung hatten von irgendwas – das hier fühlte sich wie Leben an,« gibt er für sein literarisches Debüt die Direktiven und erzählt dabei die Geschichte eines Erfolgs und verschweigt dabei auch nicht den Preis, den man dafür zahlt. Er erzählt von Wien und den Menschen, die diese Stadt ausmachen, von einer Künstlergeneration, die »zum lebenden Kult« geworden ist.

Mit „Dass es uns überhaupt gegeben hat“ liefert Marco Wanda ein bestechend ehrliches Buch über einen, der mehr erreicht hat, als er sich jemals vorstellen konnte – und der überlebt hat. Ein großes, ein grundsätzliches Buch über Tod und Verlust, über Musik und Freundschaft. „Es hatte noch gar nicht angefangen, da wollte ich bereits, dass es nicht mehr aufhört.«

Am 20. August präsentiert Marco Wanda sein Buch-Debüt mit einer Lesung im Wiener Theater in Park. In Folge stehen auch Auftritte im Linzer Landestheater (18. November), dem Grazer Schauspielhaus (19. 11.) und im der Szene Salzburg (25. 11.) sowie bei der renommierten Frankfurter Buchmesse am Plan. Eine würdiger Ersatz für die Wanda-Tourneen. 2025 will man ja leiser treten und hat deshalb nur 3 Österreich-Konzerte geplant. 2026 gibt's überhaupt keine Konzerte!