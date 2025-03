× Wanda schocken ihre Fans: „2026 gibt’s keine Konzerte“

Im Oktober sprach man noch von „kürzer treten“, jetzt geben Wanda gleich eine länger Band-Pause bekannt: nach der Mini-Tour 2025 mit nur 9 Auftritten gibt es 2026 gleich gar keine Konzerte!

„Liebe Alle! 2026 nehmen wir uns eine Auszeit, blicken in Ruhe zurück auf ein Jahrzehnt voller Wunder und arbeiten an einem neuen Album. Es sind daher 2026 keine Konzerte geplant.“ Die Austropop-Strizzis von Wanda schocken mit einem neuen Posting auf Facebook und Instagram ihre Fans.

© Maximilian Koenig/Universal Music ×

© zeidler ×

Ließ man schon im Oktober mit den Worten „Wir werden nach 10 Jahren Himmel und Hölle deutlich kürzer treten“ aufhorchen, so steht 2026 erstmals eine komplette Tourpause an. Bis zur Regenerations-Paus gibt’s ab 9. Mai noch 9 Konzerte in Österreich und Deutschland, ehe man sich am 19. Dezember mit dem traditionellen Weihnachts-Konzert in der Stadthalle in die lange Auszeit verabschiedet.