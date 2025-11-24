Alles zu oe24VIP
Oberbayern

Grausamer Fund: Frau tot in Hotelzimmer

24.11.25, 17:24
Frau in Olching erstochen – Verdächtiger in Untersuchungshaft. 

In einem Hotelzimmer in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck (Oberbayern) wurde eine 38-jährige Frau tot aufgefunden.

Mehrere Messerstiche 

Die Frau, die aus dem Landkreis Rosenheim stammt, war offenbar durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die Polizei fand die mutmaßliche Tatwaffe im Hotelzimmer.

Mann festgenommen

Der 56-jährige Verdächtige, der das Zimmer gebucht hatte, informierte selbst die Rezeption des Hotels und teilte mit, dass sich eine Leiche in seinem Zimmer befinde. Daraufhin wurde umgehend die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Mann wenig später fest, und er befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Hintergründe der Tat sind noch unklar 

Die Ermittler prüfen derzeit, inwieweit eine Beziehung zwischen dem Opfer und dem Täter bestand. Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar.

