Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ BLACK WEEK
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
gewitter im Kopf.png

Mit nur 27

„Gewitter im Kopf“: Youtube-Star tot in seiner Wohnung gefunden

24.11.25, 14:49 | Aktualisiert: 24.11.25, 15:52
Teilen

YouTube-Star Jan Zimmermann ist mit nur 27 Jahren gestorben. 

Der deutsche YouTube-Star Jan Zimmermann, bekannt aus dem Kanal „Gewitter im Kopf“, ist tot in seiner Wohnung in Königswinter gefunden worden. Wie die Polizei gegenüber der deutschen BILD bestätigte, wurde Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren tot aufgefunden.

 Bekanntheit mit dem YouTube-Kanal 

Zimmermann erlangte 2019 gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann bundesweite Bekanntheit mit dem YouTube-Kanal, auf dem er sein Leben mit der neurologischen Erkrankung Tourette teilte.

Kanal hatte rund 2 Millionen Abonnenten

In den Videos sprach er offen über die Tics, unkontrollierbare Bewegungen oder Lautäußerungen, die für Menschen mit Tourette typisch sind. Der Kanal hatte rund 2 Millionen Abonnenten und wurde für die humorvolle, zugleich aufklärende Herangehensweise an die Krankheit sehr geschätzt.

Reportage der ProSieben-Show Galileo 

Zimmermann hatte Tourette erstmals 2019 in einer Reportage der ProSieben-Show Galileo öffentlich gemacht. Im Jahr 2022 ließ er sich einen Hirnschrittmacher einsetzen, der helfen sollte, seine Tics zu unterdrücken. Trotz dieses Eingriffs blieb die neurologische Erkrankung ein Teil seines Lebens.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden