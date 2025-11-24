„Gewitter im Kopf“: Youtube-Star tot in seiner Wohnung gefunden

YouTube-Star Jan Zimmermann ist mit nur 27 Jahren gestorben.

Der deutsche YouTube-Star Jan Zimmermann, bekannt aus dem Kanal „Gewitter im Kopf“, ist tot in seiner Wohnung in Königswinter gefunden worden. Wie die Polizei gegenüber der deutschen BILD bestätigte, wurde Zimmermann im Alter von nur 27 Jahren tot aufgefunden.

Bekanntheit mit dem YouTube-Kanal

Zimmermann erlangte 2019 gemeinsam mit seinem Freund Tim Lehmann bundesweite Bekanntheit mit dem YouTube-Kanal, auf dem er sein Leben mit der neurologischen Erkrankung Tourette teilte.

Kanal hatte rund 2 Millionen Abonnenten

In den Videos sprach er offen über die Tics, unkontrollierbare Bewegungen oder Lautäußerungen, die für Menschen mit Tourette typisch sind. Der Kanal hatte rund 2 Millionen Abonnenten und wurde für die humorvolle, zugleich aufklärende Herangehensweise an die Krankheit sehr geschätzt.

Reportage der ProSieben-Show Galileo

Zimmermann hatte Tourette erstmals 2019 in einer Reportage der ProSieben-Show Galileo öffentlich gemacht. Im Jahr 2022 ließ er sich einen Hirnschrittmacher einsetzen, der helfen sollte, seine Tics zu unterdrücken. Trotz dieses Eingriffs blieb die neurologische Erkrankung ein Teil seines Lebens.