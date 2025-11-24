Großeinsatz: Familienvater (39) schoss aus Wohnungsfenster

Zuvor hatte der 39-Jährige eine ganze Flasche Wodka geleert.

Wien. Ein Schuss aus einem Wohnungsfenster in Wien-Penzing hat am Sonntag einen Großeinsatz ausgelöst. Mehrere Streifenwagen und die Sondereinheit WEGA wurden in die Goldschlagstraße gerufen. In der betreffenden Wohnung hielt sich eine Familie auf, berichtete die Polizei. Die Beamten stellten eine Schreckschusspistole sicher. Der 39-jährige Familienvater wurde als Täter ausfindig gemacht und muss den Einsatz zahlen. Er hatte nach dem Konsum einer Flasche Wodka 1,6 Promille.

Der 39-Jährige hatte die Schussabgabe zunächst bestritten. Nach einem Hinweis des Sohnes wurde die Schreckschusswaffe in einem Schlafzimmer gefunden. Der Vater erhielt ein vorläufiges Waffenverbot und eine Anzeige wegen Ordnungsstörung. "Außerdem erfolgt die Vorschreibung zur Kostenersatzpflicht für den grob fahrlässig verursachten Einsatz", betonte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Höhe der Kosten war noch unklar.