Unglaublich: Frau erwacht kurz vor ihrer Einäscherung im Sarg

Kurz vor ihrer geplanten Einäscherung ist in Thailand eine 65-jährige Frau plötzlich wieder zu Bewusstsein gekommen. In einem Tempel nahe Bangkok kam es zu einer überraschenden Wendung, die Angehörige und Mönche gleichermaßen schockierte.

Kurz vor ihrer Einäscherung hat eine Thailänderin mit ihrem Erwachen in einem Sarg im Tempel Wat Rat Prakhong Tham in der Provinz Nonthaburi für Aufregung gesorgt. Der Tempel veröffentlichte ein Video, das die Frau in einem weißen Sarg auf der Ladefläche eines Geländewagens zeigt. Darin bewegt sie leicht ihre Arme und ihren Kopf.

Wie der Abt Pairat der Nachrichtenagentur AP sagte, habe der Bruder die 65-Jährige aus der Provinz Phitsanulok zur Einäscherung in den Tempel gebracht. Plötzlich sei ein zaghaftes Klopfen aus dem Sarg zu hören gewesen.

„Alle waren verblüfft“

„Ich war etwas überrascht und bat darum, den Sarg zu öffnen. Alle waren verblüfft“, sagte Pairat. „Ich sah, wie sie die Augen leicht öffnete und gegen die Seite des Sarges klopfte. Sie muss schon eine ganze Weile geklopft haben.“Weshalb der Bruder seine bettlägrige Schwester für tot erklärt hatte, begründete er unter anderem damit, dass sie vor zwei Tagen aufgehört hatte, zu atmen. Der Bruder hatte sich zuvor an den Tempel gewandt, der kostenlose Einäscherungen anbietet. Wegen der fehlenden Sterbeurkunde wurde er zunächst zurückgewiesen. Während Pairat erklärte, wie er eine Sterbeurkunde beschaffen könne, hörten sie das Klopfen.