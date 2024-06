Hier ruft Kickl schon das Kanzler-Duell aus

Nach der EU-Wahl am Sonntag und dem Sieg der Freiheitlichen ruft FPÖ-Chef Herbert Kickl jetzt das Kanzlerduell aus.

Die FPÖ und Herbert Kickl hatten am Sonntag einiges zu feiern. Erstmals in der Geschichte der Zweiten Republik wurden die Blauen Erster bei einer bundesweiten Wahl.

FPÖ im Angriffsmodus

FPÖ-Chef Herbert Kickl schaltet jetzt voll in den Angriffsmodus und ruft in einer Videobotschaft auf Facebook schon den Kampf um die Kanzlerschaft aus. Im Herbst wird gewählt und Kickl will "Volkskanzler" werden, wie er es nennt. Um am Ballhausplatz einzuziehen, muss er allerdings Erster werden. Dafür ruft er jetzt das Kanzlerduell gegen seine Mitbewerber Bundeskanzler Karl Nehammer und SPÖ-Chef Andreas Babler aus.

Das fordert Kickl

In einer Videobotschaft auf seiner Facebookseite sagt Herbert Kickl: "Herr Nehammer und Herr Babler wollen sich mit mir duellieren. Gut, ich nehme die Herausforderung an" Und dann stellt der blaue Chef Bedingungen auf und fordert Nehammer und Babler heraus. Wenn es nach Kickl geht, muss gelten, wer Erster wird, der soll auch Kanzler werden. Im Video kündigt er an, dass das seine Bedingung für ein Kanzlerduell ist und setzt ÖVP und SPÖ unter Druck. Kickl wendet sich direkt an Nehammer und Babler: "Aber meine Herren, haben sie auch den Mut zu sagen, wer erster wird, der soll dann auch der Kanzler sein? Ich habe den Mut. Ich bin gespannt auf ihre Antwort" Karl Nehammer hatte schon am Sonntag die Aufholjagt auf die FPÖ ausgerufen. Kickl zieht mit dem Kanzler-Duell jetzt nach.