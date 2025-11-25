Alles zu oe24VIP
In Bremen

Schock: Toter Säugling im Müll gefunden

25.11.25, 14:04
In Bremen in Deutschland ist am Dienstag ein toter Säugling im Müll gefunden worden.  

 Ein Mitarbeiter eines Entsorgungsbetriebes fand ihn am Morgen beim Sortieren von Abfall im Hafengebiet, wie die Polizei mitteilte. Die Identität des Kindes und seine genaue Todesursache sind den Angaben nach noch nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen dazu aufgenommen.

Auf Firmengelände entdeckt

Bei dem Fundort handelt es sich um ein Firmengelände im Bereich Industriehäfen nördlich der Weser im Nordwesten der Hansestadt. Umliegend befinden sich weitere Industrieflächen. Auch das Bremer Stahlwerk und die Baustelle für den Wesertunnel der A281 befinden sich in der Nähe.

