Kröffelbach in Waldsolms
© Wikipedia

Mysteriöser Fall

Frau zerstückelt: Baby vor Kloster abgelegt

18.11.25, 12:29
Der Fall aus Hessen wird immer mysteriöser. 

Wie berichtet, wurden auf der deutschen A45 zwei abgetrennten Frauenhände gefunden. Nun wurden vor dem koptisch-orthodoxen Kloster Kröffelbach in Waldsolms (Hessen) ein Baby aufgefunden. Wie die BILD berichtet, ist die Mutter des Säuglings die zerstückelte Frau.

Das Baby wurde in einem Kinderwagen vor dem Kloster abgestellt und ist wohlbehalten. Ob die Mutter des Säuglings – eine junge Frau aus Eritrea– noch am Leben ist, bleibt unklar. Bisher wurden von der Frau keine weiteren Körperteile gefunden. 

Unterdessen wird nun nach dem nach dem Vater des Kindes und Lebensgefährten der Frau gefahndet. Dieser gilt als tatverdächtig und ist verschwunden.

