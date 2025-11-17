Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ Pflege Aktuell
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
frauenteile.png

Schock-Fund

Zwei abgetrennte Frauenhände auf der Autobahn entdeckt

17.11.25, 09:13 | Aktualisiert: 17.11.25, 10:21
Teilen

Horror-Fund auf der deutschen Autobahn A45! Dort wurden Leichenteile einer Frau entdeckt!

Ein Autofahrer hatte in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr die Polizei gerufen. Als die Beamten anrückten, wurden die Leichenteile einer weiblichen Person entdeckt. 

Das betroffene Teilstück der Autobahn befindet sich zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Abfahrt Freudenberg (NRW). Es folgte eine Vollsperrung. Ermittler einer Mordkommission kamen zum Fundort., wie deutsche Medien berichten. 

Der weitere Bereich der Autobahn wurde abgesucht. Wie viele Leichenteile insgesamt gefunden wurden, will die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen. Nach BILD-Informationen soll es sich jedoch um die abgetrennten Hände einer Frau handeln. 

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Autobahn ist inzwischen wieder freigegeben.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden