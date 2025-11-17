Zwei abgetrennte Frauenhände auf der Autobahn entdeckt

Horror-Fund auf der deutschen Autobahn A45! Dort wurden Leichenteile einer Frau entdeckt!

Ein Autofahrer hatte in der Nacht auf Montag gegen 3 Uhr die Polizei gerufen. Als die Beamten anrückten, wurden die Leichenteile einer weiblichen Person entdeckt.

Das betroffene Teilstück der Autobahn befindet sich zwischen dem Autobahnkreuz Olpe-Süd und der Abfahrt Freudenberg (NRW). Es folgte eine Vollsperrung. Ermittler einer Mordkommission kamen zum Fundort., wie deutsche Medien berichten.

Der weitere Bereich der Autobahn wurde abgesucht. Wie viele Leichenteile insgesamt gefunden wurden, will die Staatsanwaltschaft noch nicht sagen. Nach BILD-Informationen soll es sich jedoch um die abgetrennten Hände einer Frau handeln.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, die Autobahn ist inzwischen wieder freigegeben.