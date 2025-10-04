Alles zu oe24VIP
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Deutschland
Unfall Nacht
© Getty

Aquaplaning

Mutter (32) und Baby sterben bei Crash im Regen

04.10.25, 23:06
Teilen

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn im süddeutschen Bundesland Bayern sind am Samstag eine Mutter (32) und ihr wenige Wochen alter Säugling ums Leben gekommen.  

Der 34 Jahre alte Vater und die dreijährige Tochter, die ebenfalls im Auto saßen, seien verletzt worden, aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer, teilte die Polizei mit. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Der Wagen der Familie war den Angaben zufolge am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache bei Parsberg (Oberpfalz) in Fahrtrichtung Passau von der Fahrbahn abgekommen und schwer beschädigt in einem Graben gelandet. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, Mutter und Kind wiederzubeleben – jedoch vergeblich.

Zur Unfallursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Laut Medienberichten lag jedoch kein Fremdverschulden vor. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark, wodurch die Straße rutschig war. Ein Gutachter untersuche nun, ob diese Wetterbedingungen und allenfalls Aquaplaning zum Unfall beigetragen haben, hieß es im "Münchner Merkur" (Online).

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden