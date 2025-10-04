Mutter (32) und Baby sterben bei Crash im Regen

Bei einem Verkehrsunfall auf einer Autobahn im süddeutschen Bundesland Bayern sind am Samstag eine Mutter (32) und ihr wenige Wochen alter Säugling ums Leben gekommen.

Der 34 Jahre alte Vater und die dreijährige Tochter, die ebenfalls im Auto saßen, seien verletzt worden, aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer, teilte die Polizei mit. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Der Wagen der Familie war den Angaben zufolge am Nachmittag aus bisher ungeklärter Ursache bei Parsberg (Oberpfalz) in Fahrtrichtung Passau von der Fahrbahn abgekommen und schwer beschädigt in einem Graben gelandet. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, Mutter und Kind wiederzubeleben – jedoch vergeblich.

Zur Unfallursache gab es zunächst keine offiziellen Angaben. Laut Medienberichten lag jedoch kein Fremdverschulden vor. Zum Unfallzeitpunkt regnete es stark, wodurch die Straße rutschig war. Ein Gutachter untersuche nun, ob diese Wetterbedingungen und allenfalls Aquaplaning zum Unfall beigetragen haben, hieß es im "Münchner Merkur" (Online).