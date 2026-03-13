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Verdächtige

Explosion an US-Botschaft: 3 Brüder und Mutter in U-Haft

13.03.26, 21:19
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Es handelt sich dabei um drei Brüder und deren Mutter - Sie stammen aus dem Irak 

Nach einer Explosion an der US-Botschaft in Oslo vor einer knappen Woche hat ein Gericht Untersuchungshaft für vier Verdächtige angeordnet.

Drei Brüder und deren Mutter 

Es handelt sich dabei um drei Brüder und deren Mutter. Die Männer waren bereits am Mittwoch unter Terrorismusverdacht festgenommen worden, ihre Mutter am Freitag. Einer der Brüder hat eingeräumt, die Sprengladung an der Botschaft platziert zu haben. Die anderen drei Verdächtigen bestreiten ein Mitwirken an der Tat.

Irakischer Migrationshintergrund 

Das Gericht sieht aber die Gefahr, dass die Familie sich bei ihren Aussagen absprechen könnte. Laut dem norwegischen Rundfunk sind die Männer norwegische Staatsbürger mit irakischem Migrationshintergrund. Verletzt wurde bei dem Vorfall in der Nacht auf Sonntag niemand.

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