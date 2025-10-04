Alles zu oe24VIP
Paenda Songcontest
1. ESC Event

In der Stadthalle ist heute schon Song Contest

Von
04.10.25, 06:00
Teilen

Auftakt zum Song Contest Fieber in Wien. In der Stadthalle steigt heute die Fanclub-Show "Eurovision Live 2025" mit Pænda und der ESC-Siegerin von 1996. 

Am 16. Mai 2026 steigt das Finale des 70. Song Contest in der Wiener Stadthalle. Als Warm-Up gibt‘s bekanntlich die beiden TV-Quali-Runden (12. und 14. Mai) sowie gleich 6 weitere öffentliche Proben bzw. Jury- und Family-Shows. Also insgesamt 9 Mal Song Contest Stimmung für über 90.000 Fans. Doch schon heute weht erstmals seit 2015 wieder ESC-Luft in der Stadthalle. 

In der Stadthalle ist heute schon Song Contest
© zeidler

 


Bei der vom heimischen Fanclub OGAE initierten Show "Eurovision Live 2025" gibt‘s ein Wiedersehen mit der irischen Gewinnerin Eimear Quinn (1996) und ehemaligen Kandidaten aus Malta (Chiara 1998, 2005, 2009 ), Lettland (Justs, 2016), Estland (Victor Crone, 2019) oder Tschechien (Adonxs, 2025).

Dazu geht für Österreich Pænda, die mit der Electronic-Pop-Ballade "Limits" 2019 in Israel ja leider schon in der Quali scheiterte, an den Start.

