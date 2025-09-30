Beatrice Egli: "Ich will zum Song Contest nach Wien!"

Heuer richtete ja die Schweiz den Song Contest aus. Triumph für unseren JJ in Basel. Deshalb steigt 2026 das Wettsingen in Wien und da will eine Schweizerin unbedingt dabei sein: Beatrice Egli!

„Die Schweiz hat das ja wirklich super gemacht. Und jetzt bin ich sehr neugierig, wie Österreich das aufzieht.“ Im großen oe24.TV-Interview zur neuen, für 2. Oktober erwarteten Hit-CD „Hör nie auf damit“ outet sich die kesse Schweizer Schlager-Queen Beatrice Egli als großer ESC. „Der Eurovision Song Contest ist natürlich die größte und schönste TV-Bühne für Musik die es gibt. Der ganze Event ist fantastisch und ich freue mich schon darauf, wie Österreich das inszenieren wird.“

© Ariola

© Michael de Boer

Nach ihrem Sieg bei „Deutschland sucht den Superstar“ (2013) würde Egli „natürlich auch eine ESC Teilnahme reizen. „Aber ich habe einen riesigen Respekt davor und weiß nicht, ob ich mich dem Publikum stellen würde, weil auch ganz schnell geurteilt wird und ganz schön hart ins Gericht gegangen wird bei diesem Contest.“ Mit ein Grund, warum sie eine Teilnahme aktuell noch nicht wirklich andenkt. „Ich bin sehr, sehr mutig, aber ob mein Mut wirklich so groß wäre, dort teilzunehmen, das glaube ich nicht.“

© IP Media

© zeidler

Trotzdem will Egli schon vor ihrem großen, für 14. Oktober 2026 angesetzten Wien-Konzert in die Stadthalle kommen. Und zwar am 16. Mai zum ESC-Finale „Ich schaue mir das auf jeden Fall an und ich versuche sogar, wenn es irgendwie geht, in Wien live dabei zu sein!“