DSDS war nicht der Anfang: SO lange kennt Beatrice Egli Silbereisen wirklich

Die Liebesgerüchte um die beiden reißen nicht ab. Beatrice Egli schwärmt in einem Interview wieder von Flori und verrät, dass sie ihn schon von Anfang an kannte.

Viele Schlagerfans verbinden den Beginn der Karriere von Beatrice Egli mit ihrem Sieg bei "Deutschland sucht den Superstar" im Jahr 2013. Doch tatsächlich stand die Schweizerin schon Jahre davor auf großen Bühnen – und traf damals bereits auf Florian Silbereisen. Das verriet die heute 37-Jährige nun in einem Interview mit Web.de.

"Er war immer da"

Ihr erster großer Fernsehauftritt liegt bereits 17 Jahre zurück: 2007 nahm Egli gemeinsam mit Schlagerlegende Lys Assia am Grand Prix der Volksmusik teil. Mit dem Titel „Sag mir, wo wohnen die Engel“ gewann das Duo die Schweizer Vorentscheidung, im internationalen Finale reichte es für Platz zwölf.

Noch im selben Jahr stand Egli beim Herbstfest der Volksmusik auf der Bühne – moderiert von Florian Silbereisen. „Viele denken, für mich habe alles erst mit DSDS begonnen. Aber Florian war schon davor da – er war immer da“, so die Sängerin.

Silbereisen als Wegbegleiter

Bis heute verbindet Egli und Silbereisen eine enge professionelle wie persönliche Beziehung. „Florian Silbereisen ist ein wichtiger Wegbegleiter meiner musikalischen Reise – und er ist und bleibt ein wichtiger Mensch“, erklärt die Schweizerin.

Vor allem von seiner Gelassenheit habe sie viel gelernt: „Wenn er in eine Sendung geht, dann nimmt er es, wie es kommt. Ich finde es bemerkenswert, wie ruhig er mit der Branche umgeht. Er macht die Show – und die macht er grandios. Aber das Drumherum lässt ihn kalt.“

Raum für Spekulationen

Die enge Verbindung der beiden sorgt immer wieder für Schlagzeilen über eine mögliche Liebesbeziehung. Egli begegnet solchen Spekulationen mit Humor. „Aus diesen Schlagzeilen haben wir sogar einen Song gemacht“, sagte sie bereits 2023 im ARD-Magazin Brisant – und verwies dabei auf ihr Duett mit Silbereisen: „Und was dahinter steckt, das wissen nur wir.“