Liebes-Aus! Ballermann-Stars völlig überraschend getrennt

Diese Trennung kommt überraschend: Schlager-Star Anna-Maria Zimmermann (35) und ihr Ballermann-Kollege Julian Benz (35) sind kein Paar mehr.

Wie BILD berichtet, haben sich die beiden Musiker getrennt – nur wenige Monate nach dem offiziellen Liebes-Outing im Mai.

In einer Instagram-Story antwortete Zimmermann auf die Frage eines Fans nach Julian Benz vielsagend: „Julian ist mir sehr ans Herz gewachsen. Er war in einer schweren Zeit an meiner Seite und ich möchte das alles nicht missen. Das zwischen uns beiden bleibt was Besonderes.“

Zu weit entfernt

Schon in den vergangenen Wochen waren sie nicht mehr gemeinsam öffentlich aufgetreten – ihren Fans blieb das nicht verborgen. Anna-Maria lebt mit ihren beiden Söhnen Matti (7) und Sepp (4) in Nordrhein-Westfalen, Julian Benz wohnt in Hessen – rund 160 Kilometer Entfernung trennte das Paar im Alltag.

Hinzu kam die Belastung durch zahlreiche Auftritte: In der Ferien-Hochsaison stehen beide Musiker fast jedes Wochenende auf der Bühne – viel gemeinsame Zeit blieb da nicht. Für Zimmermann hat jedoch vor allem eines oberste Priorität: ihre Kinder. Mit ihnen wolle sie „so viel Zeit wie möglich verbringen“, betont sie.

Liebesouting im Mai

Erst im Mai hatten Anna-Maria und Julian ihre Beziehung öffentlich gemacht – mit einem innigen Tanzvideo, das sie lächelnd und verliebt zeigte. Dazu schrieben beide:

„Ein Video sagt mehr als 1000 Worte.“ Zimmermann ergänzte: „Glück ist kein Ziel, sondern eine Reise … Schauen wir mal, was wird.“ – nun ist klar: Die Reise ist vorzeitig zu Ende.

Zweite Trennung

Für die Schlagersängerin ist es bereits die zweite Trennung innerhalb kurzer Zeit. Erst vor einem Jahr ging ihre Ehe mit Christian Tegeler (45) nach 17 gemeinsamen Jahren zu Ende. Mit ihm war sie zehn Jahre verheiratet.

Trotz Trennung betonte sie damals: „Unsere Kinder stehen für uns weiterhin im Mittelpunkt. Wir bleiben das Team Eltern.“

Anna-Maria Zimmermann wurde 2005 durch ihre Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt, wo sie es ins Halbfinale schaffte. Inzwischen zählt sie zu den festen Größen der Party-Schlager-Szene, tritt regelmäßig am Ballermann und in den TV-Shows von Florian Silbereisen (44) auf.