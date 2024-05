Große Sorge: Dagmar Koller sitzt im Rollstuhl

Seit Oktober des letzten Jahres trat Dagmar Koller nicht mehr in der Öffentlichkeit aus, nun verriet die 84-Jährige den Grund.

Wie Koller der BILD erzählt, erlitt sie infolge eines Sturzes einen Oberschenkelhalsbruch und musste im Krankenhaus behandelt werden. Derzeit ist die 84-Jährige auf einen Rollstuhl angewiesen.

„Es geht mir gut, aber mein Körper ist im Moment nicht so stark, wie ich es mir wünschen würde“, so Koller zur BILD. „Ich sehe manchmal an mir herunter und denke: So ein Mist! Der blöde Fuß, das blöde Bein.“ Die letzten Monate waren schwierig: „Ich hatte schlimme Schmerzen, aber jetzt geht es schon wieder.“

© TZOe Kernmayr ×

"Aufgeben ist keine Option"

Koller arbeitet regelmäßig mit einer Physiotherapeutin, macht Ergotherapie und wird von einer Krankenschwester umsorgt. Künftig will sie zwischen Wien und Portugal pendeln. Ihr Haus dort wurde rollstuhlgerecht umgebaut, das Meer sei zudem förderlich für ihre Gesundheit.

Ihre Zuversicht hat die 84-Jährige aber nicht verloren. „Aufzugeben ist keine Option für mich. Ich bin keine Frau, die in einer dunklen Ecke des Lebens sitzen bleiben würde und sich dort ihrem Schicksal ergibt.“