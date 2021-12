So feiern unsere Stars 2022

Viele zieht es aufs Land, feiern im kleinen Kreis – so verbringen Politiker und Stars Silvester.

Wien. Ein turbulentes Jahr geht zu Ende – Zeit für unsere Politiker und Stars, zur Ruhe zu kommen. Viele zieht es aufs Land: Kanzler Karl Nehammer reist mit Family und Hund nach Kärnten, verzichtet aufs morgige Neujahrskonzert. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Umweltministerin Leonore Gewessler feiern in Kärnten, je inklusive Mitternachtswalzer mit ihrem Liebsten. Vizekanzler Werner Kogler ist daheim in der Steiermark, so wie Bildungsminister Martin Polaschek, der mit Frau und Söhnen ins neue Jahr startet, und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Gar im Ausland weilt Verfassungsministerin Karoline Edtstadler, sie feiert mit Sohn und dessen Freundin in den USA.

Präsident Van der Bellen feiert im kleinen Kreis

Tradition. Bei Arbeitsminister Martin Kocher steht Fondue am Speiseplan. Genauso wie bei Miss Europa Beatrice Körmer, die ein Fan von Traditionen ist: „Ich trage rote Unterwäsche, die Glück bringen soll.“

Gemütlich. FPÖ-Chef Herbert Kickl lässt das Jahr „mit einem gemütlichen Abendessen zu Hause“ ausklingen. Auch Präsident Alexander Van der Bellen bleibt heute „im kleinen Kreis“, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein feiert in Wien mit seiner Familie inklusive Bleigießen.

Ski-Spaß. Auf die Skipisten zieht es Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Fußball-Ikone Frenkie Schinkels, der in der Flachau weilt.

Der Nachwuchs steht im Vordergrund bei Nationalratspräsidentin Doris Bures (erstmals mit Enkelsohn) und Frauenministerin Susanne Raab, die meint: „Als Jungeltern zählt jede Minute Schlaf.“

Baulöwe Richard Lugner geht in die Oper Die Fledermaus, feiert anschließend zu Hause – im Smoking.