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"Brand aus!" im Föhrenwald

Brand aus!
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Es konnte am heutigen Freitag gegen 11 Uhr vom Einsatzleiter Brand Aus beim Waldbrand im Föhrenwald (Bezirk Neunkirchen) gegeben werden.
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Es wurden keine Glutnester mehr gefunden und auch der Niederschlag der letzten Tage hat mitgeholfen um zum Brand aus zu Führen.

Dank der Landeshauptfrau

"Die vergangenen Tage haben einmal mehr gezeigt: Auf unsere Einsatzkräfte in Niederösterreich ist immer Verlass. Sie sind da, wenn Hilfe gebraucht wird – rasch, professionell und mit großem persönlichen Einsatz. Dafür ein großes Danke", sagt Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Nach tagelangen Löscharbeiten konnte heute beim neuerlichen Waldbrand im Föhrenwald "Brand aus" gegeben werden. Rund 65 Hektar Wald waren von diesem zweiten Brand betroffen. Gemeinsam mit dem ersten Waldbrand wurden in den vergangenen Wochen rund 165 Hektar Waldfläche ein Raub der Flammen.

Gleichzeitig waren die Feuerwehren nach den schweren Unwettern am Donnerstagabend vor allem im Bezirk Bruck an der Leitha gefordert. 321 Feuerwehrmitglieder rückten dort zu rund 400 Einsätzen aus.

"Ob beim Kampf gegen die Flammen oder bei den Unwettereinsätzen: Dieser Einsatz für die Sicherheit der Menschen in unserem Land ist alles andere als selbstverständlich. Niederösterreich sagt Danke", so Mikl-Leitner.

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