Bürger informieren
Donaubrücke Mautern: Jahrhundertprojekt im Check
Auf einer neuen Projektwebsite erfahren Anrainer, Landwirte und Betriebe alles über Baufortschritt und Zeitplan. Dazu gibt es ein Video, einen Fragenkatalog, einen Newsletter und eine Ombudsstelle für persönliche Anliegen. Zusätzlich flattert allen Haushalten der umliegenden Gemeinden eine Infobroschüre ins Haus. Online findet sich das Angebot hier: Donaubrücke Stein-Mautern.
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Grauton bleibt
Die Brücke bekommt nach der Sanierung wieder ihren historischen Grauton. Das steht laut Land nach wissenschaftlichen Untersuchungen und in Abstimmung mit dem Bundesdenkmalamt fest. "Wir wollen die Menschen von Anfang an mitnehmen", sagt Verkehrslandesrat Udo Landbauer (FPÖ).
Für Pkw und Lkw ist die Brücke wegen Sicherheitsmängeln seit Mitte Mai 2026 gesperrt, die Sperre dauert mindestens bis Herbst 2028. Die Ersatzbrücke entsteht 2027, das Gesamtprojekt kostet rund 145 Millionen Euro.
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