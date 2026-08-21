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Druckwelle

Heftige Gewitter und Sturm-Alarm in Österreich

Wetterkarte von Österreich mit farbiger Markierung verschiedener Wetterwarnzonen.
© Skywarn Austria/facebook
Österreich steht vor einer spürbaren Wetterumstellung. Eine Kaltfront zieht im Laufe des Abends über das Land und bringt kräftige Gewitter sowie schwere Sturmböen mit sich.
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Österreich steht vor einer deutlichen Wetterumstellung. Eine Kaltfront zieht am Freitag im Laufe des Abends über das Land und kann dabei kräftige Gewitter sowie schwere Sturmböen mit rund 100 km/h, lokal sogar darüber, bringen. Das geht aus einer Schwergewitter-Prognose von "SkywarnAustria" hervor.

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Regen im Westen

Bereits in den Vormittagsstunden setzte im Westen Regen ein, der sich rasch nach Osten und Nordosten ausbreitete. Vereinzelt waren dabei auch Gewitter eingelagert. Grund dafür sind sehr energiereiche Luftmassen, die vor der noch westlich von Österreich liegenden Kaltfront mit einer kräftigen Südwestströmung ins Land gelangen.

Druckwelle und Sturmböen

Am späteren Nachmittag und Abend erreichen Schauer schließlich Oberösterreich sowie den Süden und Südosten. In Oberösterreich kann zunächst länger anhaltender Regen einsetzen. Mit dem Durchzug der Kaltfront folgt dann eine markante Druckwelle. Dabei drohen kräftige Gewitter und schwere Sturmböen bis etwa 100 km/h, örtlich sind noch höhere Windgeschwindigkeiten möglich. Besonders in Oberösterreich ist das Potenzial für heftige Windböen erhöht. Auch im Süden und Südosten können sich lokal kräftige Gewitter mit Sturmböen bilden.

Entspannung in der Nacht

Die Gewitter ziehen rasch in Richtung Nordosten weiter. Bis in die zweite Nachthälfte sollten die stärksten Gewitter Österreich Richtung Nordosten verlassen haben. Anschließend beruhigt sich die Wetterlage deutlich, einzelne Restschauer sind aber weiterhin möglich.

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