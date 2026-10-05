Bewusstsein verloren
Vor Wohnung: Pensionist brutal niedergeschlagen
Schock für einen 86-Jährigen in Wien-Favoriten: Der Mann dürfte auf seinem Heimweg unbemerkt verfolgt worden sein. Als er Sonntagabend gegen 19.30 Uhr seine Wohnungstür in einem Mehrparteienhaus aufsperren wollte, wurde er plötzlich von hinten attackiert.
Schlag gegen den Kopf
Der Unbekannte schlug dem Pensionisten so heftig auf den Kopf, dass dieser zu Boden stürzte und zeitweise das Bewusstsein verlor. Als der Mann wieder zu sich kam, fehlten seine Halskette und seine Geldbörse. Bei dem Überfall erlitt er Verletzungen am Ellbogen sowie eine Rissquetschwunde im Gesicht. Die Berufsrettung versorgte den Verletzten und brachte ihn anschließend ins Krankenhaus.
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Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die Ermittlungen übernommen. Von dem unbekannten brutalen Täter fehlt bisher jede Spur.
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