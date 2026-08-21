Fehltritt beim Austreten vor Auftritt von Kultband

Ein 69-jähriger deutscher Camper ist am Weg zum "Bieseln" 30 Meter über einen steilen Abhang abgestürzt und hat sich dabei schwerste Verletzungen zugezogen

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Tirol. Zu dem dramatischen Fehltritt beim Austreten kam es Donnerstagabend gegen 21 Uhr im Gemeindegebiet von Finkenberg. Dort nächtigte ein 69-Jähriger aus Bayern gemeinsam mit einem Freund und Landsmann (64) in einem Zelt auf einem Zeltplatz. Die beiden Deutschen sind beide ausgesprochene Schürzenjäger-Fans, das Festival begann am Mittwoch mit dem "Hey Mann! Festl" und endet am Samstag mit einem großen Open-Air-Konzert. Für den 69-Jährigen endete es früher - und zwar im Spital.

Hier stürzte der Bayer (69) in die Tiefe. © ZOOM.TIROL

Denn als der Festivalbesucher am Abend seine Notdurft verrichten und sich hierfür eine abgelegene Stelle suchen wollte, stürzte der Mann über einen steilen, teils felsigen Abhang und blieb rund 30 Meter unterhalb im Bereich einer Straße liegen.

Ort medizinisch erstversorgt. Anschließend wurde der Schwerstverletzte zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck gebracht.

An der Rettungsaktion waren 18 Mitglieder der Bergrettung, das Rote Kreuz Tux sowie der Notarzt des Notarzthubschraubers Martin 7 beteiligt. Auch eine Polizeistreife war im Einsatz.