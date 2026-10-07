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Psycho-Gesundheit

Gratis-Boost für die Seele

Rudolf Preyer
von
v.l.: Geschäftsführerin der Fachstelle für Prävention NÖ und Suchtkoordinatorin Ursula Hörhan, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister und Schulleitung der SMS Wölbling Petra Schrott
© LNK Filzwieser
100 Schulen in Niederösterreich bekommen ein Paket für psychische Gesundheit, die SMS Wölbling gehört zu den Gewinnern.
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Zum Welttag der psychischen Gesundheit am 10. Oktober hat die Fachstelle für Prävention NÖ 100 Booster-Pakete verlost. Die Sportmittelschule Wölbling hat gezogen. Die Boxen enthalten konkrete Tipps, wie Lehrer Resilienz und psychische Gesundheit im Schulalltag fördern können.

Die Aktion ist zugleich der Abschluss des Aktionsmonats "Yellow September". Er soll einen offenen Umgang mit seelischen Belastungen fördern.

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Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überreichte das Paket persönlich. "Psychische Gesundheit ist eine wichtige Grundlage für Lernen, Entwicklung und Wohlbefinden", sagt sie. Schulen seien zentrale Orte, um alle Kinder und Jugendliche zu erreichen.

Schulleiterin Petra Schrott freut sich: Gerade im Sport erleben junge Menschen, wie eng Körper und Seele zusammenhängen. Das Paket hilft, Selbstvertrauen und mentale Gesundheit noch stärker in den Fokus zu rücken.

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